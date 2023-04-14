威脅林襄地位！球迷點名「新啦啦隊女神」是她：低調超久
說到台灣的棒球文化，除了球員的精彩表現之外，最受人矚目的就是「啦啦隊女神」熱力四射的應援啦！其中，樂天女孩的林襄更可以說是人氣的頂端，說到啦啦隊女神沒人不知道她的地位。不過，近日就有網友默默推薦富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的「慈妹」，表示可愛程度威脅到林襄的地位，而且低調耕耘許久！引起不少人贊同。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「剛才演算法帶我在YouTube看了一個影片，沒看還好，一看驚為天人，想不到居然有人可以威脅到國內啦啦隊一姊林襄的身分，想問大家覺得慈妹跟林襄的話，大家會怎麼選擇？」
貼文一出，不少球迷紛紛回應「慈妹一直都超頂的啊....低調很久了」、「慈妹是走戀愛感路線的，感覺很甜」、「慈妹也打滾很久了吧，只是都很低調」、「慈妹現場看本人比照片更漂亮」、「慈妹低調正很久了，看來今年可以輪到她起飛了！」、「慈妹的類型應該跟籃籃比較接近」。
事實上，今年25歲的慈妹畢業於台北市立大學運動藝術系街舞組，其實在啦啦隊成員中，是少數以街舞專長出身的，之所以會叫做慈妹，是因為嬌小身材，加上名字有「慈」這個字，所以綽號一路從大學用到現在，從2017年就加入Fubon Angels的她，默默在啦啦隊也耕耘了長達五年之久，目前粉絲數有21萬，如今被網友封為新一代啦啦隊女神，想必人氣又要高漲一波！