跆拳女教練毒打學童！釀屁股「大瘀青」無法行走 新竹市府開罰了
新竹市某跆拳道館內一名吳姓女教練，3月底因學童動作不對，竟情緒失控對5名學童施暴，造成其中1人屁股嚴重瘀青，心理上也嚴重受創，對此，新竹市政府表示，該間道館教練涉不當教學，後續將依兒少法、權益保障法開罰。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，日前有名家長在臉書社團上貼文指出，自己兒子在新竹市東區民族路上某道館學習跆拳道，但裡面一位吳姓女教練確時常對小朋友動口、動腳又動手；今年3月8日晚上，該教練因不滿學童動作不正確，竟將5位小朋友（最小幼兒園大班、最大10歲）帶進小房間內毒打，過程中除恫嚇不准哭鬧外，還要求不能閃躲棍子，否則會打更多下，出手亦會越來越重。
家長接著表示，女教練當天至少用了2種不同粗細的棍子，毆打自己兒子至少15下，導致其雙臀嚴重挫傷、瘀青，15天後仍未消退，還因無法走路，到醫院掛急診拍X光片檢查；文末家長也不捨說到，兒子事後常常做惡夢，一想到被狂打的情境，就莫名的爆哭及自責，目前已在服用抗憂鬱藥治療，希望家長們務必要慎選跆拳道道館。
對此，新竹市府表示，現已停止該名教練所有教學活動，同時將依違反兒少法、權益保障法處其6萬以上、60萬以下罰緩，後續也會函報相關單位議處解除教練證。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110