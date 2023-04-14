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MLB／擋不住的光芒！平大聯盟紀錄13連勝！關鍵在這

▲光芒隊全拉丁美洲打線。（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒隊全拉丁美洲打線。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

光芒隊今（14）日擊敗紅襪隊，創下大聯盟史上最長13連勝開季紀錄，可說是目前聯盟最熱門球隊，而光芒隊怎麼辦到的？《NOWnews》也帶你來一起認識這支不一樣的光芒隊。

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這場比賽光芒隊依舊火力四射，尤其是5局下一輪猛攻，單局攻下7分逆轉，由捕手Francisco Mejía敲出適時安打開始，Brandon Lowe也在7局開轟，讓光芒隊幾乎是勝券在握。

但光芒隊可以連勝，已經讓不少專家跌破眼鏡，這些是光芒隊連勝的背景：

1.Jeffrey Springs的好投

雖然今天光芒隊在比賽中傷了這位王牌左投，但他今年開季確實是十分有水準，甚至有機會爭取賽揚獎，Springs在16局投球內容中，擁有0.56 防禦率以及0.50 WHIP，24 次三振。目前2勝0敗，可惜今天投球完後似乎有傷勢出現，而且是手肘。

2.過去13勝0敗的球隊

1982年的勇士隊，1987年的釀酒人隊都沒有辦法奪冠，勇士隊一度打到國聯冠軍賽卻被橫掃，釀酒人隊則是以91勝71敗錯失季後賽，那2023年的光芒隊，很有機會超越他們，因為他們還在連勝中。

3.光芒歷史紀錄

光芒隊前身也被稱為魔鬼魚隊，2004 年魔鬼魚隊在 6 月 9 日至 22 日期間贏得了 12 場比賽，這是隊史紀錄，但開季13連勝，不但破了隊史紀錄，更創造出新的球隊歷史，2021年的光芒隊曾有11連勝佳績，單季100勝，2023年的光芒隊，應該會不太一樣。

4.史上最強開季

在這12 場比賽中，光芒隊比對手多得65分，排名史上第三多。他們在 108 局中也只落後了 5 局，這也是史上第三名的成績。

5.全壘打的差異

光芒隊在這12場中，擁有30轟，是大聯盟最多，而他們的投手群只被對手轟出5發全壘打。加上今天這場比賽，32轟跟6轟是光芒與其他隊的差距，只有2019 年的水手隊（33 轟）和 2000 年的紅雀隊（ 33 轟）更多。

6.球迷進場數

光芒隊這場比賽觀眾為 21,175 人。上賽季他們平均每場比賽 13,927 人，這對光芒隊來說，不管是營收還是行銷都很成功，甚至可說是「巨大的勝利」。

7.賽程安排得宜？

有球迷跟不少媒體認為，光芒隊開季的賽程安排得不錯，不管是面對老虎、國民還是紅襪，以及運動家，開季都不好，而光芒隊可能不只是運氣好，更是擁有一定的實力。

8.光芒隊的未來

接下來光芒隊將遭遇藍鳥，這也是即將開啟客場6連戰之旅，光芒隊將遭遇頑強的藍鳥隊，目前藍鳥開季客場也是勝多敗少，去年兩隊對陣，藍鳥隊以10勝9敗稍微佔上風，在客場，藍鳥隊取得5勝4敗。

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