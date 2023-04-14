把握好天氣！今白天飆破35度熱爆 週六「急降10度」全台有雨
今（14）日全台高溫飆破30度，南部近山區或河谷，將有攝氏35度或以上的高溫出現，雖然炎熱但要把握好天氣，中央氣象局表示，週六（4/15）開始，受到鋒面和東北季風影響，北部、東北部短暫陣雨，北部有局部較大雨勢，其他地區有短暫陣雨、雷雨，空氣品質不佳。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員林定宜指出，今天天氣穩定，環境風東南風轉偏南風，白天氣溫比昨天還要高，平氣高溫都來到30度以上，預測大台北地區22度至31度、東部20度至32度、西半部20度至32度、中南部局部氣溫最炎熱，局部地區可達35度高溫。
到了週六鋒面通過，東北季風增強，白天全台有雨，中半部以及中部以北降雨機率高，尤其北部、東北部有短暫陣雨，北部局部雨勢較大，其他地區則是短暫陣雨、雷雨，入夜後雨勢就會慢慢轉停。
同時週六氣溫急速下降，北部高溫剩下攝氏24至25度外，週六晚上至週日清晨僅有攝氏17至18度，其它地區只有攝氏19至20度，周日開始東北季風減弱，天氣回穩，下一波鋒面最接近在下週四（4/20），水氣增多恐又迎濕涼天氣。
天氣風險公司李至晟預測，下週三開始受鋒面影響大氣不穩定，山區有午後對流帶來的短暫雨機會，下週四整個西半部都有降雨機率，跟這波不一樣的是後續東北季風較強，有機會進一步影響到下個週休假期，氣溫降低陰雨綿綿，不過由於時間還久，還需要再持續觀察。