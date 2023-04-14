為何LINE稱霸超久沒對手？「2關鍵」輾壓：台灣人超愛的
LINE因為功能包山包海，以台灣來說可以說是民眾使用率最高的「通訊軟體」無誤，許多人聯繫親友以及辦公都非常仰賴LINE，一夕之間要改恐怕也沒有那麼容易！近日，就有網友表示最近LINE廣告炸出，佔據了螢幕的一半大小，讓他感到相當傻眼，但卻也釣出不少用戶表示「無奈也沒用，因為沒人可以替代，LINE功能性太好了」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「最近在用LINE聊天的時候，都會跳出影音的廣告，結果佔滿了螢幕的快一半，整個聊天視窗很受限，而且加上最近LINE會死當之後就越來越難用，想問大家，LINE是不是已經開始走歪了？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「台灣人都用LINE，你還是得用啦」、「推別的軟體也沒用，你推別的，重點人家不會跟著你換」、「台灣人太依賴LINE了，功能性太強，截圖、翻譯、傳檔案、掃描、刷卡、看新聞，實在想不到不用的理由」、「很多人都買貼圖、綁定支付等等了，不可能會更換別的APP」、「LINE早就根深蒂固了」、「沒辦法，全世界不管是親友還是同事客戶都用賴，LINE PAY又那麼方便....」、「免費軟體插入廣告還好吧....」。
然而事實上，根據最新一期《Digital 2022:TAIWAN》報告顯示，台灣人在使用社群軟體的比例分配上，第一名就是由LINE奪下，在台灣使用率竟然高達了95.7%，顯然在台灣，真的幾乎沒人不用LINE，至少短期內，都可以說是沒有對手的狀態，因此即便最近有些技術上的問題，令部分用戶感到厭煩，但在台灣人使用覆蓋率超高加上APP功能相當多元的情況下，咬著牙還是要使用啊！