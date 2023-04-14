台積電回溫帶動台股早盤漲百點 國防軍工續強、電動車夯
美國3月生產者物價指數（PPI）年增 2.7%，低於市場預期，為連續第9個月放緩，美股四大指數昨（13）日皆收高，而國安基金宣布退場，今（14）日台北股市早盤開高漲百點，來到15908點，強勢攻萬六但隨後漲幅收斂。權值王台積電早盤漲7元，來到517元。今日盤面焦點仍是國防軍工股，雷虎與和成飆漲停，而特斯拉與電動車零組件表現不遑多讓。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲383.19點，或1.14%，收34029.69點；那斯達克指數上漲236.93點，或1.99%，收12166.27點；標普500指數上漲54.27點，或1.33%，收4146.22點；費城半導體指數上漲22.43點，或0.73%，收3074.94點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤開高漲百點，強勢攻萬六但隨後漲幅收斂。晶圓龍頭代工、權值股台積電今日回溫，早盤漲7元，來到517元，聯電在平盤附近，世界先進與力積電小漲。其他重要電子股，如聯發科續弱小跌，大立光因第一季財報不如預期，今早盤跌逾4.5%，來到2055元。
南亞科、華碩、緯創、國巨、日月光走高，漲幅0.4%到1%上下，面板股表現亮眼，群創與友達漲2到3%。而IC設計族群強勢，昇佳電子漲逾5%，祥碩、普瑞-KY、世芯-KY漲3%，創意漲2%。電力供應概念股不遑多讓，台達電漲近4%，上緯投控漲3%，華新、碩天、旭隼漲1到2%。
特斯拉供應鏈紅通通，三陽工業飆漲停，健和興與毅嘉漲5%，帶動電動車零組件族群也不錯，聚和與高力漲3%。被動元件佳邦、越峰、光頡漲4到6%。國防、軍工概念股續強，雷虎與和成早盤飆漲停，漢翔、寶一漲逾5%，邑錡漲逾4%，高僑與千附精密漲3%多。