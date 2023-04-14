中鋼傘股東會紀念品出爐　採用冷軋鋼展現「韌性中鋼」特質

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2.在地永續：傘布及傘骨原料均採用MIT臺灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，是企業ESG的具體實踐。3.實用設計：自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗ＵＶ功能，晴雨兩用皆宜。
4.花現幸福：傘面以柔和色調輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，及高雄市前鎮河畔由中鋼所認養，花語意涵感恩與幸福的風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。
中鋼期望，這不僅是一把傘，而且是一把讓使用和看到的人都感受到幸福的傘，無論天晴或風雨，使用「傘Q」都能花現幸福、掌握更多生命中的美好事物；同時散播幸福，與中鋼一起為更好的臺灣而努力。
其實2017年中鋼也曾推出中鋼傘股東會紀念品，圖案為台灣黑熊，當時引起收藏熱潮，原本只訂了55萬把雨傘，後來又緊急追加2萬把，總計發出57萬把黑熊傘。而去年2022年為「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，之前也曾推出「卡幸福儲卡鋁盒」、「鯨彩都繪抗菌鋼杯」、「熊愛台灣棘輪起子工具組」以及鈦杯與鈦碗等。
中鋼指出，112年股東常會委託書受託代理期間為今年5月24日至6月1日（例假日除外），限1000股以上的股東可憑委託書兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿1,000股之股東，可利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平台或各券商的手機APP，透過電子投票方式進行投票，並於6月26日至6月28日上班時間持身分證明文件至指定地點領取，或於6月16日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。