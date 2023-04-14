全球科技巨擘齊聚台北國際電腦展　輝達執行長將擔任專題演講者

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除了眾多參展商將展示新產品及創新科技解決方案外，外貿協會延續多年在展覽期間所主辦的COMPUTEX Keynote & Forum今年將全面恢復實體舉辦，二項活動預計邀請15家全球指標科技企業暢談下一世代的關鍵科技發展趨勢。
貿協提到，科技正以十倍速躍進，半導體、AI人工智慧、高速運算、雲端應用、永續等先進技術如雨後春筍，各國在經歷晶片短缺後紛紛加重在半導體領域投資，科技創新在全球是最重要的話題之一。
由外貿協會主辦的COMPUTEX 2023 Keynote，邀請國際指標科技巨擘分享關鍵創新，其中包括曾獲選2021年時代雜誌百大人物與全美亞裔工程師傑出終身成就獎的NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳，其日前在NVIDIA年度GTC大會更發表了諸多將可協助生成式AI採用的新產品和合作夥伴關係，並推出運算式微影技術cuLitho，協助像是台積電等半導體廠商設計和製造下一代晶片。
其他講者包括來自Qualcomm的Alex Katouzian, SVP & GM, Mobile, Compute, XR（MCX）以及Kedar Kondap, SVP & GM, Compute and Gaming、來自NXP恩智浦半導體執行副總裁暨安全連接邊緣事業部的Rafael Sotomayor、Acer董事長暨執行長陳俊聖，以及Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）等企業執行長或全球高階主管，親自分享全球關鍵技術最新發展，以及創新科技如何改變世界。
貿協表示，未來社會將在創新科技持續驅動下全面進化，COMPUTEX Forum今年規劃四個場次，分別探索元宇宙、晶片先進技術、半導體先進應用及科技永續等議題，講師陣容包含Ampere Computing、Arm、ASUS、Delta、KIOXIA、NVIDIA、NXP、SIEMENS、Solidigm、STMicroelectronics、Supermicro、Texas Instruments等國內外企業高階主管與專家代表，探討全球科技產業熱門趨勢。