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巴菲特：給30萬禁用iPhone誰願意？「1品牌」反讚贏蘋果

▲巴菲特日前接受專訪時，巧妙解釋果粉對於蘋果的忠誠度，引起討論。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲巴菲特日前接受專訪時，巧妙解釋果粉對於蘋果的忠誠度，引起討論。（示意圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）一直以來都對蘋果有著高度的評價，他認為蘋果是一家很棒的企業，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 管理得非常好。然而日前他接受外媒《CNBC》採訪時，巧妙的用一番話來形容「果粉對於蘋果有多麽忠誠」，引起網路上不少討論。

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巴菲特表示「蘋果一直以來都是非常有價值的工具，如果你是蘋果用戶，有人給妳1萬美元，唯一的條件是他們會拿走你的iPhone，而且你永遠都不能再買另外一台iPhone，這樣的結果你是不會接受的，倘若他們換成Ford（福特）汽車，會變成你拿走 1 萬美元，接著去買一台Chevy（雪佛蘭）」。

▲iPhone14系列新機推出之後，不少網友認為iPhone6已經不再是最強神機，世代機替換的時間已到。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲巴菲特巧妙的解釋「果粉忠誠度」的問題，引起網友熱烈討論。（示意圖／翻攝Unsplash）
然而專訪內容曝光後，不少網友都紛紛不認同巴菲特的說法，表示「Google才真的不行吧....所有日常功能集結一身，蘋果對我來說只是手機的應用」、「Google 比較難吧，已經融入生活了」、「真的要看生活地區，我認為在亞洲地區Google更為重要」、「真心沒買過任何蘋果的產品，生命中沒有用過蘋果也完全無感，反觀 Gmail 、Google Map、Youtube、有太多無法不用的 Google 產品」、「我沒有Google我才活不了...現在有人不用Google嗎？」、「蘋果對我來說是手機是科技，Google對我來說是生活」。

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▲Google在日常生活上應用更多更廣，不少網友笑稱如果是「終身禁用Google比較痛苦」。（圖/記者張嘉哲攝）
而事實上，巴菲特獨鍾蘋果早就不是新聞，他掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）就持有相當巨量的蘋果股票，巴菲特表示「對使用者和投資人而言，蘋果是一家令人讚嘆的企業」，他強調「波克夏目前沒有計劃出售任何蘋果股票，過去波克夏曾在2021年因為稅務原因出售部分蘋果持股，當時看來似乎是個好主意，但結果卻是愚蠢決定」。

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