中職／李多慧確定每月都會來台灣！背號選「82號」原因笑翻（影）

NBA季後賽分析／籃網在對位防守上能給Embiid製造麻煩嗎

▲Joel Embiid對決Nic Claxton將會是這輪系列賽主要對位。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid對決Nic Claxton將會是這輪系列賽主要對位。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

費城76人將在首輪對上布魯克林籃網，Joel Embiid必須在這個系列賽打出統治級數據，不僅是要秀給Ben Simmons看，重點是他和教練團必須找出一個方式讓他能在7戰4勝的系列賽中打出他在季賽時的水準，這也是76人要爭冠所不得不解決的問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本輪賽事76人要勝出的難度應該不高，並不是對於籃網不夠尊重，只是這支球隊現在的目標，很明顯不是擺在本賽季，他們的陣容也還不算完整。Mikal Bridges過去在太陽都是扮演3D角色，如今來到籃網沒有束縛，他能否展現出一些不一樣的東西，相信這才是籃網球團在這次的季後賽最重視的。

而對於76人來說，過去在季後賽裡，他們在進攻端都存在很大的問題，今年雖然Embiid打出MVP級的賽季，但他在季後賽被針對時是否已經做好準備？能不能解決繞前阻止接球、多人包夾等防守戰術，將決定球隊能走多遠。

本季兩軍在例行賽交手過4次，76人取得全勝，在進攻效率上雙方其實差不多，勝敗關鍵在於進攻籃板和失誤控制所取得的更多球權，而擁有Embiid的76人，在這方面的優勢是顯著的。

這一季Embiid對上籃網只打了2場，場均31.5分11.5籃板2.5助攻，投籃命中率達到5成，真實命中率66.4%。在大多數時候，籃網靠Nic Claxton來防守他，但效果糟糕，兩人直接對位12個回合，Embiid打進10球。

從NBA官網給出的數據，Embiid在對位聯盟幾位防守出色的中鋒時，幾乎是無解的，命中率非常高；反而是在錯位打到側翼和後衛時，他的命中率不佳，這樣的結果十分弔詭。

但如果加上比賽影片，就能發現這種錯位的情況，有時候是對手有意為之，將身材高大的長人留在禁區，利用靈活的防守者先在前面干擾Embiid投籃，當他切入時又會遇到協防封阻，這樣的限制方式似乎是對其最有效的。

這一季塞爾提克就常常用Jayson Tatum去防Embiid，在這個對位中，後者32投僅11中；而擁有Bridges的籃網會不會有所效法，可以拭目以待。

NBA／東區首輪季後賽開打　對戰組合賽程、分析全面統整

NBA季後賽分析／老鷹年輕且不夠穩定　要爆冷綠軍有難度

NBA／開啟「季後賽模式」？Curry在訓練時三分100投94中

NBA／Gobert歸隊聯手Towns　灰狼打爆雷霆禁區狂轟58分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀