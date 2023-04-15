NBA季後賽分析／籃網在對位防守上能給Embiid製造麻煩嗎

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而對於76人來說，過去在季後賽裡，他們在進攻端都存在很大的問題，今年雖然Embiid打出MVP級的賽季，但他在季後賽被針對時是否已經做好準備？能不能解決繞前阻止接球、多人包夾等防守戰術，將決定球隊能走多遠。
本季兩軍在例行賽交手過4次，76人取得全勝，在進攻效率上雙方其實差不多，勝敗關鍵在於進攻籃板和失誤控制所取得的更多球權，而擁有Embiid的76人，在這方面的優勢是顯著的。
這一季Embiid對上籃網只打了2場，場均31.5分11.5籃板2.5助攻，投籃命中率達到5成，真實命中率66.4%。在大多數時候，籃網靠Nic Claxton來防守他，但效果糟糕，兩人直接對位12個回合，Embiid打進10球。
從NBA官網給出的數據，Embiid在對位聯盟幾位防守出色的中鋒時，幾乎是無解的，命中率非常高；反而是在錯位打到側翼和後衛時，他的命中率不佳，這樣的結果十分弔詭。
但如果加上比賽影片，就能發現這種錯位的情況，有時候是對手有意為之，將身材高大的長人留在禁區，利用靈活的防守者先在前面干擾Embiid投籃，當他切入時又會遇到協防封阻，這樣的限制方式似乎是對其最有效的。
這一季塞爾提克就常常用Jayson Tatum去防Embiid，在這個對位中，後者32投僅11中；而擁有Bridges的籃網會不會有所效法，可以拭目以待。