內幕／侯友宜欲角逐大位　放低姿態展現藍軍大團結、爭取各方支持

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侯友宜與黨主席朱立倫兩人站在C位，與台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政以及黨提名的立委參選人手牽手展現團結態勢，還時不時與朱立倫交頭接耳，互動熱絡。
據了解，國民黨高層在得知民進黨12日提名賴清德後，隨即與侯友宜聯繫，希望侯出席中常會，與民進黨對做，更回應藍營基層期待看到大團結，而黨中央與侯雙邊溝通順暢，侯這次配合度也很高，馬上就答應出席。
值得一提的是，侯友宜日前公開在臉書反對黑金政治，更讓選策會臨時喊停，但此次中常會提名的黨籍立委中，就有日前陷入選策會黑金爭議的立委傅崐萁以及屬於地方派系的台中黑派顏寬恒。
雖侯友宜與傅、顏零互動，不過，黨內人士認為，侯願意公開出席兩人的立委提名，也算是做出一大讓步與妥協。
黨內人士分析，國民黨中常會，朱立倫充分展現主場優勢，以及總教練身份，而侯則姿態放軟，願意配合黨中央的規劃前來造勢，可見侯友宜也逐漸認知到，若還是保持過去不沾鍋性格，是無法得到藍營支持者的認同與支持。
此外，黨內人士也認為，侯友宜願與傅崐萁、顏寬恒同台，某種程度也代表，侯開始意識到，若要角逐大位，黨內各方的力量都必須爭取，包括地方派系也是重要的支持力量。
國民黨總統提名目前按照規劃進行，主要分為三階段，第一階段是黨內的整合，目前已經進行的差不多，接下來是泛藍陣營的整合，也就是整合親藍的無黨籍人士，第三階段才是與民眾黨等非綠陣營的整合，國民黨必須整合所有的力量，2024才有機會勝選。