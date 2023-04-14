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豐中校長丟官　盧秀燕首表態：支持教育局重懲不適任者

▲台中市長盧秀燕首次針對豐中案表態，強調校長事前沒預防、事後沒積極處理「當然不適任」。（圖／台中市政府提供，2023.04.14）
▲台中市長盧秀燕首次針對豐中案表態，強調校長事前沒預防、事後沒積極處理「當然不適任」。（圖／台中市政府提供，2023.04.14）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原高中學生輕生案，教育局決議拔除校長職務、記大過一次，並要求學校教評會嚴懲前學務主任，最重不排除解聘。事發至今，台中市長盧秀燕今首次表態，強調校長事前沒預防、事後沒積極處理，「當然不適任」，她支持教育局的決定。

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豐原高中蔡姓學生疑遭師長們長期霸凌，今年2月開學第2天在家中自殺，被形容為台版《黑暗榮耀》。繼10日校方認定學務主任等4人不當管教後，教育局昨決定將校長記大過、拔除職務，並要求校方將學務主任送考核會的決議改送教評會。

事發後許多民眾在盧秀燕臉書留言，要求重視此事，盧秀燕今（14）日首度表態，強調該案「當然要重懲」！她表示雖然有些人持不同看法，覺得「還不到這樣的程度」，但她認為校長在整個事件過程中，發生前沒有預防、事後沒積極處理，「身為一個校長，當然不適任要拔除職務」，她支持教育局包括記大過、拔除職務等決定。至於學務主任送教評會，她認為如果真的不適任，「當然要摘除教師資格」。

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