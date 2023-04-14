教師因公傷病補助分「大小漢」！全教產籲教育部給經費、全國一致

我是廣告 請繼續往下閱讀
經全教產調查，目前僅台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的教師可申請因公傷病住院醫療補助；其他縣市包括宜蘭縣政府、基隆市政府、新竹市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、澎湖縣政府等，若非研議中，就是請全教產向中央政府爭取。
依據行政院人事行政總處及教育部相關書函指出，基於照顧因公傷病住院醫療公教員工之同一精神，其住院自付醫療費用，仍得由服務機關依函釋等有關規定核實補助。是以，「因公傷病」、「住院」及「健保不給付並經醫師指定所必須之醫療費用」等事實為請領住院醫療補助之必要條件，基於住院醫療補助係政府以雇主身分照顧員工之福利措施，得由各機關考量其財政狀況規劃辦理。
林碩杰指出，也就是說教師因公傷病住院時，其「健保不給付並經醫師指定所必須之醫療費用」是可向服務學校申請補助的，但是財政狀況不佳的縣市，包括花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣的教師則尚待政府研議或爭取中，形成一國多制。此外，教師因公傷病致癱瘓需入住護理之家療養或返家休養照護，相關費用均非住院醫療補助範疇。
林碩杰說，每年因公傷病住院的教師人數很少，難以引起社會關注，但因教師已被排除於危險職務之外，即使同類的失能，其慰問金也無法比照危險職務發給，若無縣市政府或教育部的補助，其長期醫療及照護費用終將恐拖垮整個家庭。
針對教師因公傷病致癱瘓或失能，全教產呼籲教育部直接補助相關經費讓各縣市有一致性規範，以照顧為教育、為學生鞠躬盡瘁的基層教師。