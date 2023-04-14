貓控注意！7-11推「貓福珊迪」變裝周邊 炸蝦、鯊魚貓激萌現身
7-11推出日本人氣肖像軟蓬蓬「mofusand 貓福珊迪」集點活動，自4/19日起炸蝦貓貓、鯊魚貓化身抱枕、玩偶、玻璃杯、購物袋、雨傘、手錶等居家、外出兩大系列周邊，不僅實用還超級可愛！
記者鍾怡婷/綜合報導
本次集點送活動，4月19日下午15:00起至4月23日前，消費不限金額即可加購；4月24日開始，集滿6點加價購1款，會員消費滿40元贈1點集點活動電子點數（不包括部分指定商品，菸品、酒類、電視等）。
50公分大鯊魚造型抱枕：消費不限金額+399元換購；6點加399元
12吋絨毛玩偶，炸蝦款、鯊魚款：消費不限金額+399元換購；6點加399元
430ml玻璃杯，鯨鯊帽款、經典鯊魚、灰鯊帽款，款式隨機：消費不限金額+99元換購；6點加99元
碗盤餐具四件組，粉款、藍款：消費不限金額+399元換購；6點加399元
野餐墊保冷袋25L，粉款、藍款：消費不限金額+299元換購；6點加299元
自動開收晴雨傘，粉款、藍款：消費不限金額+299元換購；6點加299元
雙面購物袋+13cm絨毛玩偶，粉款、藍款：消費不限金額+399元換購；6點加399元
KINYO兩用涼風扇：消費不限金額+249元換購；6點加249元
真皮變裝鯊GOTO手錶：消費不限金額+2799元換購；6點加2799元