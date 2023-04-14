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陳冠叡首登M COUNTDOWN驚豔全場！不放棄男團夢：出道的心更強烈

▲陳冠叡在《BOYS PLANET》賽事獲得第一名，首度登上音樂節目《M COUNTDOWN》表演新歌〈Over me〉，表現驚豔全場。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）
▲陳冠叡在《BOYS PLANET》賽事獲得第一名，首度登上音樂節目《M COUNTDOWN》表演新歌〈Over me〉，表現驚豔全場。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

有夢想的人了不起！年僅22歲的台灣選手陳冠叡，遠赴韓國參加選秀節目《BOYS PLANET》比賽，從3歲就開始習舞，舞蹈功夫深厚的他經過層層賽事考驗，展現熱情、溫柔、性感等多種層面表演，獲得導師高評價及世界各國粉絲喜愛，無奈投票環節人氣稍弱，最後未能晉級18強，所幸精彩表現在節目中獲得第一名，昨（13）日登上韓國音樂節目《M COUNTDOWN》表演新歌〈Over me〉，並舉辦小型見面會，為這趟逐夢之旅留下最美畫面，他也表示不會放棄夢想，「想要出道的心情變得更強烈」。

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▲陳冠叡舞蹈實力堅強，韓文也說得不錯。（圖／翻攝自Ment官網）
▲陳冠叡舞蹈實力堅強，韓文也說得不錯，在《BOYS PLANET》表現亮眼。（圖／翻攝自Ment官網）
陳冠叡出自藝術家庭，媽媽是「新舞極藝術舞團」團長王蕾茜，3歲時就跟著學習傳統舞蹈、芭蕾舞、現代舞，一路就讀新埔國中、中正高中舞蹈班、台灣藝術大學舞蹈系，武齡長達19年，自小紮根的舞技跟優美身段，讓他成為比賽時的常勝軍，次次都是第一名，2021年更以現代舞《京角》參加全國舞蹈比賽，榮獲大專組特優第一名及最佳舞技獎。

因為姊姊陳柔蓁熱愛韓流舞蹈，他耳濡目染之下，跟著翻跳NCT的〈英雄（Kick It）〉和BLACKPINK等多首當紅歌曲，燃起成為男團偶像的渴望，原本要參加《原子少年》節目，因為收到韓國星探邀請，他毅然決然休學到韓國自主練習1年多，父母及姊姊都鼓勵他勇於追夢。沒有經紀公司背後支援，他只能省吃儉用租借練習室練舞， 在見面會上感性透露，單打獨鬥通過《BOYS PLANET》的多次篩選，父親關心他是否收到通知，他回答沒有，沒想到剛掛完電話，就收到試鏡成功郵件通知，忍不住在小房間裡哭了很久，催淚的心路歷程讓人不捨。

▲陳冠叡學習傳統舞、芭蕾舞，柔軟度絕佳。（圖／翻攝自新舞極藝術舞團IG）
▲陳冠叡學習傳統舞、芭蕾舞，柔軟度絕佳。（圖／翻攝自新舞極藝術舞團IG） 
▲陳冠叡從小習舞，優美舞姿讓他成為舞蹈比賽常勝軍。（圖／翻攝自新舞極藝術舞團IG）
▲陳冠叡從小習舞，優美舞姿讓他成為舞蹈比賽常勝軍。（圖／翻攝自新舞極藝術舞團IG）
完美融合傳統舞蹈及韓團流行舞蹈，陳冠叡這次在《BOYS PLANET》表現亮眼，從初舞台的舞棍、現代舞表演，絕佳柔軟度及驚人舞技，讓導師及選手都嘆為觀止，一公表演 BLACKPINK的〈Kill this love〉強勁有力、二公表演BTS的〈Butterfly〉翩翩起舞，到三公的新歌〈Over me〉性感撩人，歌唱舞蹈能力都有不錯表現，多次獲得滿星評價，在賽事期間展現善良個性，結交不少好友，暖心安慰隊友的表現被櫻花妹封為「天使」，可惜出現鏡頭並不多，讓粉絲都相當遺憾。

▲陳冠叡一公表演BLACKPINK的〈Kill this love〉，打敗韓國K組。（圖／翻攝自Mnet官網）
▲陳冠叡一公表演BLACKPINK的〈Kill this love〉，打敗韓國K組。（圖／翻攝自Mnet官網）
▲陳冠叡二公表演BTS的〈Butterfly〉，以自行編舞的翩翩舞姿獲得該組第一名。（圖／翻攝自Mnet官網）
▲陳冠叡二公表演BTS的〈Butterfly〉，以自行編舞的翩翩舞姿獲得該組第一名。（圖／翻攝自Mnet官網）
▲陳冠叡（上圖）是〈OVER ME〉5人組唯一沒有進入18強的練習生。（圖／翻攝自陳冠叡IG）
▲陳冠叡在〈Over me〉也發揮編舞的能力，幫助團隊獲得第一名。（圖／翻攝自陳冠叡IG）
這次雖止步18強，無法在決賽登場，陳冠叡仍獲得三公表演第一名獎勵，和同組選手章昊、Ricky、李政縣、JAY一起登上《M COUNTDOWN》表演新歌〈Over me〉，與章昊聯手表演Tutting（埃及手舞）雙人舞驚豔全場，兩人近距離互視共舞橋段，讓觀眾忍不住連連尖叫，並舉辦小型見面會和粉絲近距離接觸，以「姐姐，我愛妳們」、「我們夢裡相見吧」等撒嬌話語寵粉，讓眾人心都要融化了，頻頻鼓勵他不要放棄夢想。

▲陳冠叡13日發文感謝參加見面會的粉絲，直言想要出道的決心變得更強烈，無奈卻提前被淘汰。（圖／翻攝自陳冠叡IG）
▲陳冠叡13日發文感謝參加見面會的粉絲，直言想要出道的決心變得更強烈，無奈卻提前被淘汰。（圖／翻攝自陳冠叡IG）
據《M COUNTDOWN》現場觀眾表示，陳冠叡表演完泣不成聲，希望粉絲繼續支持他，事後也以親筆信感謝粉絲一路上的支持，表示經過見面會之後，想要出道的心情變得更強烈，並未放棄追夢，來自韓國、日本及歐美等地的粉絲，則透過社群平台連日為他應援，希望舞台上一舉一動都像完美藝術品的他，能夠繼續走在男團偶像的路上。父親陳建廷則喊話「是金子總會發光」，相信此次選秀只是他的第一步，未來一定會發光發熱。


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