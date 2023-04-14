陳冠叡首登M COUNTDOWN驚豔全場！不放棄男團夢：出道的心更強烈

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因為姊姊陳柔蓁熱愛韓流舞蹈，他耳濡目染之下，跟著翻跳NCT的〈英雄（Kick It）〉和BLACKPINK等多首當紅歌曲，燃起成為男團偶像的渴望，原本要參加《原子少年》節目，因為收到韓國星探邀請，他毅然決然休學到韓國自主練習1年多，父母及姊姊都鼓勵他勇於追夢。沒有經紀公司背後支援，他只能省吃儉用租借練習室練舞， 在見面會上感性透露，單打獨鬥通過《BOYS PLANET》的多次篩選，父親關心他是否收到通知，他回答沒有，沒想到剛掛完電話，就收到試鏡成功郵件通知，忍不住在小房間裡哭了很久，催淚的心路歷程讓人不捨。
完美融合傳統舞蹈及韓團流行舞蹈，陳冠叡這次在《BOYS PLANET》表現亮眼，從初舞台的舞棍、現代舞表演，絕佳柔軟度及驚人舞技，讓導師及選手都嘆為觀止，一公表演 BLACKPINK的〈Kill this love〉強勁有力、二公表演BTS的〈Butterfly〉翩翩起舞，到三公的新歌〈Over me〉性感撩人，歌唱舞蹈能力都有不錯表現，多次獲得滿星評價，在賽事期間展現善良個性，結交不少好友，暖心安慰隊友的表現被櫻花妹封為「天使」，可惜出現鏡頭並不多，讓粉絲都相當遺憾。
這次雖止步18強，無法在決賽登場，陳冠叡仍獲得三公表演第一名獎勵，和同組選手章昊、Ricky、李政縣、JAY一起登上《M COUNTDOWN》表演新歌〈Over me〉，與章昊聯手表演Tutting（埃及手舞）雙人舞驚豔全場，兩人近距離互視共舞橋段，讓觀眾忍不住連連尖叫，並舉辦小型見面會和粉絲近距離接觸，以「姐姐，我愛妳們」、「我們夢裡相見吧」等撒嬌話語寵粉，讓眾人心都要融化了，頻頻鼓勵他不要放棄夢想。
據《M COUNTDOWN》現場觀眾表示，陳冠叡表演完泣不成聲，希望粉絲繼續支持他，事後也以親筆信感謝粉絲一路上的支持，表示經過見面會之後，想要出道的心情變得更強烈，並未放棄追夢，來自韓國、日本及歐美等地的粉絲，則透過社群平台連日為他應援，希望舞台上一舉一動都像完美藝術品的他，能夠繼續走在男團偶像的路上。父親陳建廷則喊話「是金子總會發光」，相信此次選秀只是他的第一步，未來一定會發光發熱。