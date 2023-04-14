中國認知作戰頻繁 王定宇：須提升民眾辨識假錯訊息能力
中國社群網站傳出我國一架編號5002的福克50行政專機，從台北松山機場起飛後，途經台中上空後就突然轉向，直接朝向台海中線、飛往中國沿海，對空軍有澄清稱絕無此事，痛批完全是子虛烏有的訊息。民進黨立委王定宇今（14）日表示，中國認知作戰具體存在並持續發生，無法改變中國的野心與惡劣做法，必須提升民眾辨識假錯訊息的能力。
記者陳威叡／台北報導
王定宇指出，外傳我國行政專機叛逃，這是非常容易查證打臉的事情，空軍人員上午就拿著今天出版的《青年日報》，站在這架飛機前面拍照，地點就在國家空軍基地裡，而中國為什麼喜歡造謠，或是編制內的人員散播假錯訊息，這都是混合作戰的一部分，叫做認知作戰。
王定宇說，中國威脅台灣，用武力軍演進行政治目的，並利用網路假錯訊息，對台灣來說是具體存在也持續發生，無法改變中國野心跟惡劣做法，必須提升民眾辨識假錯訊息能力，包括中國透過混合作戰對台灣進行種種威脅，也要演練面對這種作戰能力。
王定宇也強調，對於認知作戰，國內也確實有人配合中國，做境內的協作者，散播製造社會混亂的訊息，這部分也應該要用法律自裁，要保護民主、自由、開放且安全可靠的國家。