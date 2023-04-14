楊烈大腸癌抗癌18年成功 最遺憾「太晚發現救不了二哥」
資深藝人楊烈2005年罹患大腸癌，術後至今18年抗癌成功，他日前上中天YT頻道《健康點點名》談到抗癌過程，表示當初因大量出血誤以為是痔瘡，但他警覺性夠強，緊急就醫並積極治療。而他同樣罹患大腸癌的二哥卻是太過忍痛，直到診斷才發現是大腸癌第四期，已經來不及了，於上月過世，與二哥感情很好的楊烈難掩悲傷：「是哥哥帶我進演藝圈，我們好到無話不談。」
記者楊慧玲/綜合報導
提到發現生病的時間點，楊烈表示，當時他發現痛的位置不對，就去醫院進行一系列檢查，發現是大腸癌第二期，2次開刀及化療後，改成口服化療，楊烈回憶當時口服化療時，身體也有不少不適反應，例如四肢腫脹也無法握緊東西，「當年的演唱會，我其實還在使用口服化療」，但他仍敬業的克服這些不舒服過程。至於為何會罹癌，楊烈認為應該是壓力加上忙碌導致：「癌細胞不是細菌感染，是細胞病變，生活上可能有什麼地方不太正常過頭了，造成免疫力有很大的壓力，然後就下降，癌細胞就會開始跑出來。」
而楊烈二哥發現病因則是因為肚子很脹，吃一點東西就想吐，檢查後確定是大腸癌第四期，後期癌症轉移很快，雖然有做化療、標靶治療，但根本來不及，楊烈不捨的說：「我哥哥一點痛就想說忍一忍就過，結果導致發現的太晚。」楊烈與二哥感情很好，所以格外不捨：「是哥哥帶我進演藝圈，我們好到無話不談。」
而近年來有傳出許多年輕人罹患大腸癌，楊烈以自身經驗提醒讀者們，生活上要保持良好的心態，飲食的調整與適時運動，作息時間也要調整，才是真的能夠防範癌症找上門的方式，目前已經完全康復的他也透露，至今仍維持固定運動習慣，也正在規劃演唱會計畫。