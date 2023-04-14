名家論壇》柯志遠／專訪《叫我林彩香》郎祖筠孫翠鳳鍾瑶

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但這個爭取改編授權的努力也像《叫我林彩香！》裡主人翁的個性一樣，潑辣，無畏，自帶反骨。郎祖筠承認向擁有故事IP的公視爭取授權的過程並不順利。「當時電影賀歲片剛開拍，電視劇第二季在籌備，公視擔心一個很不容易建立起來的大IP，如果因為過度曝光可能造成觀眾的『審美疲勞』。這樣為了保護作品所產生的疑慮，是完全可以理解的。」幸好當「春河劇團」定調以「婆婆是這樣變成婆婆」的「前傳」視角規劃全新故事，拉開了跟影視版《婆婆》的「即視感」區隔，終於才順利地通過審核，大印底定。
舞台劇版的《叫我林彩香！》將《我的婆婆怎麼那麼可愛》裡的「林彩香」（鍾欣凌飾演）從高中、大學、戀愛到家庭，從少女到為人妻、為人母的「人生軸線」一路梳理，故事結構足以容納的「深度」與「廣度」逐漸脫離了電視版以「親子關係」為聚焦的範疇，同樣是以「喜劇」為走戲風格的劇本，卻迎向了創作企圖更大的挑戰。導演郎祖筠這樣說：「這個戲的主要內核刻劃，是『年代』、『家庭』、『女性』三種價值元素的激盪，彼此發酵，缺一不可。」年代，指的是那個台灣社會脫離貧瘠大步跨向富庶的質樸淳厚的「70年代」；家庭，指的是家庭價值受到尊崇、維護的，保守但以「榮耀父母」為歸依的「家庭認同」；而著墨最多的「女性」議題，則還原了那個時空典型「台灣家庭婦女」的精神面向，「每個家庭的風雨飄搖裡，都有一個見招拆招的『林彩香』。」是這個舞台劇的slogan，郎祖筠很真誠地說：「這是一個向『台灣母親』致敬的戲，『林彩香』只是一個代名詞，每個撐起家庭一片天的妻子、母親，都是一個可敬可愛的『林彩香』。」
郎祖筠由衷認為「這是一齣有『福報』的戲」，從籌備到創作，再到製作，都存在著許多事前始料未及的「幸運」，這其中包括擁有萬千戲迷的傳統戲曲無敵小生「明華園歌仔戲總團」當家台柱孫翠鳳老師的首肯跨刀挑樑演出。
孫翠鳳笑著說：「本來是接不成的。」，一來因為明華園的演出邀約南來北往馬不停蹄（基本上都是一年前就整個排滿了），二來是老公（明華園總團陳勝福團長）的憂慮，擔心死忠歌仔戲粉絲的反應，擔心戲裡這個角色適不適合她發揮，「反正我什麼都聽他的，他又什麼都為我著想，所以真的卡在那邊一段時間，哈！」直到劇本大功告成，這對「都替對方想」的恩愛夫妻才總算擱下了心中的大石頭。
孫翠鳳在《叫我林彩香！》裡出演「林彩香」的母親「林莊阿綢」，傳神地體現了那個年代台灣傳統婦女「順從溫柔但勇於擔當，睿智聰敏但慣於沉默」的形象，「最忙最累的是她，最沒有存在感，最沒有表達意見的地位的，也是她。」這是「林彩香」兒時眼中的媽媽，她從大喊「我長大以後，最不想變成的人就是妳！」到後來在人生無數的考驗中一步一步做了「林莊阿綢」當時必然會做的抉擇，這才曉得：身為一個母親，並不是犧牲，並不是無奈，而是一種心甘情願的「母性情感」，是一種溫柔但強大的本能。「碰到困難的時候，妳要想我不能怕，如過連我都害怕了，這個家，要怎麼辦？」這是戲中「阿綢」對「彩香」的叮嚀，而也正是這樣可敬可佩的「媽媽心裡的OS.」，護持著萬家燈火下的無數平凡家庭，度過了潮來汐往、時代沖刷，於是乎，孩子是這樣長大的，婆婆是這樣變成婆婆的，而那一個又一個「林彩香」的精神傳承，始終是台灣這片土地上最珍貴卻也很容易被忽略的。
郎祖筠表示會硬著頭皮大膽開口邀約孫翠鳳跨界演出，不是因為「噱頭」，實在是真真正正她和戲中「林莊阿綢」角色氣息的高度吻合。「『林莊阿綢』這個角色身上縮影了無數你我對媽媽的記憶，那個年代的母親任勞任怨，相夫教子，乍看以為她是順從的，無聲的，附屬的，其實當一個家庭遭遇到任何程度的危機，第一個勇敢衝在前面的，沉著應變堅持到最後的，往往就是『她』，而這個其實跟孫老師舞台上許多角色的心靈狀態是完完全全呼應，一點都不衝突的。」導演郎祖筠這樣做了補充。
孫翠鳳在歌仔戲舞台上是風靡廣大劇迷的「國寶級小生」，卻也有過不少膾炙人口的女性角色（舞台上的《超炫白蛇傳》、《何仙姑》，電視劇裡的女巡按、孟麗君、樊梨花），但跨界演舞台劇演的還是「媽媽」的角色，卻是破天荒頭一回，她聊起排戲過程裡特別能夠「設身處地」，她有感而發：「在排練時，總是讓我自己回想到以前的我，也曾經無意犯下類似的錯誤，比林莊阿綢更誇張，我常常連孩子到底幾年級是哪班都記不住，很感謝有這次機會讓我再次回到那個當下，我回去一定會好好抱抱我的兩位女兒，再跟他們說一句『媽媽真的很愛你喔～』」
孫翠鳳還很豪氣地觀眾們喊話：「這次我不只是林彩香的媽媽，更是台下『所有觀眾』的母親，雖然在劇中看起來是我跟鍾瑶（彩香）的對手戲，但其實字字句句，對象都是對著所有擁有母親的我們。透過演出，去反思自己的過去，提醒未來，讓親子關係能朝更親近更融洽邁進！」
「林彩香」最後的人選敲定是鍾瑶，也是一個意料之外的驚喜。郎祖筠說：「當初在想，倘若找不到一個『胖胖的』合適人選，那就找一個『高高的』吧！至少在舞台上的視覺印象都是必較『大』的，哈。」再加上鍾瑶在《艾蜜麗的五件事》等偶像劇裡的喜感演出讓人印象深刻，這個事前誰都沒想到的「林彩香」就誕生了。舞台劇從排練到巡迴演出，必須投入的心力和時間都比拍電影拍電視多出了不知多少倍，再加上挑戰大量她原本不熟悉的「台語對白」，膽子大得不可思議的鍾瑶，以及幾個月來的任勞任怨，都讓人格外肅然起敬，她卻很認真地說：「我非常非常感恩和榮幸，可以有機會讓自己回到學習的原點，來慢慢磨練，謝謝這個機會。壓力一定有，但是一點也不覺得辛苦喔～謝謝大家願意花時間教我，陪我練功，我真的是非常非常感激大家的。」
一個是馳騁舞台的歌仔戲巨星，一個是以時尚魅力著稱的都會型女星，這麼大的形象反差，孫翠鳳跟鍾瑶這對「母女」，卻從拍攝宣傳照的第一天就有了不可思議的「化學反應」，不論戲裡戲外孫翠鳳真實到滿出來的「媽媽的溫暖」，讓鍾瑶很順利地進入到這個其實跟她在成長背景上頗有距離的角色，她自信滿滿地讓週邊的人都感覺到了她的鬥志，她也在「林彩香」身上產生了奇特的心理投射，在她的粉專裡提出了她自己體悟，她有一連串的問題：「自由是什麼？愛情是什麼？ 婚姻是什麼？家是什麼？而對於年輕的彩香來說，自己母親的樣子，是崇拜，也是牢籠，身為女人，在結婚走入家庭後，什麼樣子才是她要的？和鍾瑶一樣迷茫啊～」
《叫我林彩香！》脫離《我的婆婆怎麼那麼可愛》的既定格局，走出了一條迥然不同的路，同樣風趣、溫馨，但也在年代考據上呈現了實事求是的用心，劇情把當年「楚留香爆紅」、「金庸小說解禁」的武俠風潮巧妙地跟劇情結合，設計了一些妙趣橫生的橋段，也將時代重疊的「林青霞的橫空出世（出道的1974年，就主演了九部電影，部部大賣座）」的「事件」，鋪墊成呼應主角「林彩香」（以及當時的年輕女性）跨出「追求自我」第一步的，「女性意識」萌芽現象的時空背景，在設計上別開生面，卻另含深意。
《叫我林彩香！》卡斯整齊，資深歌仔戲明星高玉珊演出孫翠鳳的婆婆、楊小黎演出電視版裡通靈的「上雲仙姑」、陳漢典演出劇版許傑輝演的「陳一朗」（從年輕時就對林彩香死纏爛打，猛烈追求），還有呂曼茵、吳怡霈、吳定謙、郭耀仁等舞台劇界的優秀演員，4月29日起在「台中國家歌劇院」首演，展開七個城市的巡演，精彩可期，感動可期。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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