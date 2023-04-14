周興哲升格當爸開心瘋了！「一句話」洩寶寶性別 高喊要生3個
周興哲在上個月底宣布正式升格人夫、人父，雙喜臨門，而今（14）日擔任公益大使出席喜憨兒基金會的公益活動，談到當爸心情，周興哲掩飾不了喜悅，早已知道寶寶性別的他，刻意賣關子表示「希望有一個妹妹」，且未來希望能生3個孩子。
記者吳雨婕/台北報導
周興哲回憶起太太趙岱新告知懷孕時，趙岱新默默拿出驗孕棒，對他說：「有兩條線。」他當時正在打電動，讓他又驚又喜，「一切發生的很突然，有一個過程確定自己要當爸，要去學習怎麼當爸爸。」之後直接親吻、擁抱太太，夫妻倆還特別安排時間告知雙方父母，周興哲透露他們把寶寶超音波照放在盒子裡，父母打開的時候，周媽媽更是興奮到說不出話，周爸爸則是感動到哽咽。
被問到會不會舉辦寶寶的性別揭曉派對，周興哲表示應該不會辦，但他笑說希望寶寶是女孩，「我們家是三兄弟，從小到大都是男生，希望有一個妹妹。」趙岱新同樣也希望是女孩，不過其實周興哲早已知道寶寶性別，只是想暫時保密，還直言期待未來是個大家庭，「希望至少生3個，老婆也說OK。」
周興哲非常體貼趙岱新孕期辛苦，只要太太出現脹氣，就會幫她拍一拍，舒緩症狀。而現階段周興哲提到還在考慮要不要進產房陪老婆，「我滿怕血，是一看到血就會昏倒的那種，所以我還在考慮。」寶寶出生後，他預計會有數月的停工計畫，至於婚宴目前籌備中，也許會在明年舉辦。