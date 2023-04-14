又要禁航！福建海事局發布預警：週日東海恐有「火箭殘骸」掉落

泰國頂級女星Yaya化身潑水節女神　傳統泰服造型美翻全場

▲泰國女星Yaya擔任今年的潑水節女神。（圖／翻攝自推特）
▲泰國女星Yaya擔任今年的潑水節女神。（圖／翻攝自推特）

記者賴正琳／綜合報導

泰國女星烏拉薩雅·斯帕邦德（Urassaya Sperbund），以小名Yaya在泰國演藝圈迅速竄升為頂級女星，不但在即將上映的泰國版《當男人戀愛時》出演女主角，在今年泰國潑水節活動中，擔任潑水節女神，以一身傳統泰國服飾現身會場，華麗打扮讓人相當驚豔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據當地媒體報導，在曼谷暹羅新天地百貨公司舉辦的潑水節活動中，每年都會邀請當紅女星擔任潑水節女神，因此每次都讓大眾很期待今年的女神會是誰。新生代女演員Yaya過去曾出演多部泰劇，並在電影《把哥哥退貨可以嗎》飾演女主角，該部電影叫好又叫座，將她推上頂流女星之位。

▲Yaya擁有立體深邃的五官，穿上典雅的傳統服飾格外動人。（圖／翻攝自推特）
▲Yaya擁有立體深邃的五官，穿上典雅的泰國傳統服飾格外動人。（圖／翻攝自推特）
泰國娛樂公司「GMM Grammy」準備推出泰國版《當男人戀愛時》，而男主角由《只因我們天生一對》泰國男神Bright擔綱，將和Yaya一起同場飆戲。由於《當男人戀愛時》在台灣的口碑很好，讓亞洲觀眾都相當期待Bright和Yaya對戲，將會擦出什麼樣的火花。

是混血兒的Yaya擁有立體深邃的五官，穿上典雅的泰國傳統服飾格外動人。她對這次的穿搭讚不絕口，十分喜歡價值連城的古董和服裝設計，大讚頗有泰國古代之美。身為潑水節女神的她，也期盼大眾能跟她一起同歡，快樂慶祝節日。


助印尼籍植物人返鄉　妻寫信給移民署感謝

下修看護移工遞補空窗期初審通過　洪申翰：移工與雇主雙贏

檢方破獲地下製菸廠　移民署查緝2名失聯移工

潑水節要來了！前往東南亞旅遊慎防「5大傳染病」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀