泰國頂級女星Yaya化身潑水節女神 傳統泰服造型美翻全場
泰國女星烏拉薩雅·斯帕邦德（Urassaya Sperbund），以小名Yaya在泰國演藝圈迅速竄升為頂級女星，不但在即將上映的泰國版《當男人戀愛時》出演女主角，在今年泰國潑水節活動中，擔任潑水節女神，以一身傳統泰國服飾現身會場，華麗打扮讓人相當驚豔。
記者賴正琳／綜合報導
根據當地媒體報導，在曼谷暹羅新天地百貨公司舉辦的潑水節活動中，每年都會邀請當紅女星擔任潑水節女神，因此每次都讓大眾很期待今年的女神會是誰。新生代女演員Yaya過去曾出演多部泰劇，並在電影《把哥哥退貨可以嗎》飾演女主角，該部電影叫好又叫座，將她推上頂流女星之位。
泰國娛樂公司「GMM Grammy」準備推出泰國版《當男人戀愛時》，而男主角由《只因我們天生一對》泰國男神Bright擔綱，將和Yaya一起同場飆戲。由於《當男人戀愛時》在台灣的口碑很好，讓亞洲觀眾都相當期待Bright和Yaya對戲，將會擦出什麼樣的火花。
是混血兒的Yaya擁有立體深邃的五官，穿上典雅的泰國傳統服飾格外動人。她對這次的穿搭讚不絕口，十分喜歡價值連城的古董和服裝設計，大讚頗有泰國古代之美。身為潑水節女神的她，也期盼大眾能跟她一起同歡，快樂慶祝節日。