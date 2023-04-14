蔣萬安備詢首秀登場　「蔣師」王世堅送螺絲起子：要市府拴緊螺絲

名家論壇》謝國安／吳欣岱劍指港湖女神，雙姝之戰誰能勝出？

▲ 吳欣岱（右）參選立委，挑戰高嘉瑜。（圖／合成照片）
▲ 吳欣岱（右）參選立委，挑戰高嘉瑜。（圖／合成照片）

文／謝國安

時至四月，國民黨與民進黨的立委初選也開始進入白熱化。國民黨大多是剛選上議員，以「世代交替」之名挑戰現任立委的，例如全國矚目的台北市松信區徐巧芯費鴻泰「芯費大戰」聲量居高不下， 新北市大新店區劉哲彰挑戰羅明才等等，而文山區則經過協調後確定繼續由老將賴士葆披掛上陣。民進黨則是有擔任過立委的議員王世堅挑戰現任何志偉。但綠營最特別的是台北市港湖選區，基進黨美女醫師，台北市黨部主委吳欣岱有意參選，也願意與現任立委「港湖女神」高嘉瑜進行初選，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲本周政治人物TOP20排行榜，台灣基進吳欣岱因宣布投入2024港湖立委選舉，聲量大幅躍進。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲本周政治人物TOP20排行榜，台灣基進吳欣岱因宣布投入2024港湖立委選舉，聲量大幅躍進。（圖／Sola大數據團隊提供）
根據Sola大數據團隊分析，基進黨吳欣岱上周（4/6-4/12）全國政治人物聲量排行榜高居第十，民進黨高嘉瑜則排名第十六。主要是吳欣岱在八號成立內湖服務處，包括前內政部長徐國勇、去年參選台北市長的陳時中、前立委姚文智等民進黨諸多大咖到場祝賀，徐國勇甚至直接說「支持吳欣岱」發言力挺，聲量上竄受到矚目，引發外界認為泛綠恐怕在港湖選區分裂疑慮。民進黨議員李建昌就說，「票投吳欣岱教訓高嘉瑜，有少部分（群眾）瀰漫這種氣氛。」，而民進黨內也有兩派說法，一派贊成吳欣岱納入與高嘉瑜初選，另外一派則是不贊成。民進黨立委林靜儀就持反對態度，「不論大家對於高嘉瑜的看法是什麼，她是現任本黨立委，也去登記提名，也沒有人初選與她一同登記，在這情況下還要去跟其他黨的候選人再來做一個公開的民調，程序上有點奇怪。」至於高嘉瑜本人則同意參加整合民調，但也認為「綠營內部競爭，就是保送國民黨」雙姝你來我往互不相讓。而林靜儀上周排名則在第十五名。

翻開過往資料，港湖區其實是民進黨的艱困選區。過去港湖女神高嘉瑜擔任台北市議員時，在這裡奪下第一高票，之後在2020年參選立委獲勝，是港湖區第一位民進黨籍立委，而且在第一次參選就拿下超過十二萬張選票，為全台北市最高票。即使高嘉瑜言論不為部分綠營民眾所喜，能在港湖區有出色戰功，靠的是她跨黨派的魅力，以及勤勞的服務。吳欣岱與高嘉瑜的對決，即使因為高嘉瑜失去綠營基層某些基本盤而勝出，但在港湖區原本就是綠營不佔優勢狀況下，吳欣岱參選議員連5%選票都不到，加上意識形態問題，恐怕不易吸引中間選民。在港湖區要能有高嘉瑜的成績，恐怕有實質上的困難。檢視吳欣岱與高嘉瑜的長處，空戰能力兩人目前似乎在伯仲之間，但畢竟港湖區高嘉瑜耕耘已久，吳欣岱初選或整合民調要過關，還是沒這麼容易。

▲台灣基進吳欣岱宣布投入港湖立委選舉，民進黨支持、反對皆有。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲台灣基進吳欣岱宣布投入港湖立委選舉，民進黨支持、反對皆有。（圖／Sola大數據團隊提供）
另外一個一直受到矚目的初選組合，就是國民黨台北市松信區「撕芯裂費」大對決。上週徐巧芯聲量略降，來到第九名。費鴻泰則掉到28名。初選民調在即，徐巧芯上週對費鴻泰的攻擊火力似乎略減，但不善言辭的費鴻泰，在空戰聲量上依舊沒有太大加分，兩人目前也都勤跑基層。就陸戰能量上，在松信區六連霸的費鴻泰優勢仍在。而徐巧芯之前對費鴻泰的狂轟濫炸，確實也在藍營內部有了些許反彈聲浪，而這些對徐巧芯的初選民調而言，因為黨員投票占三成，光靠空戰，恐怕仍舊處於下風。離初選民調只剩一周時間，徐巧芯最後衝刺可能得再加把勁。當然費鴻泰也不敢掉以輕心。

而上週聲量排行第一的是總統蔡英文，無疑是因為蔡麥會，加上中共又因此氣噗噗的環台軍演等議題相關；駐美代表蕭美琴也因為蔡麥會等議題排名第五。前總統馬英九排名第二，則是訪中的後續討論、九二共識與兩岸議題佔據聲量比重甚高。

2024總統大選相關議題，郭董郭台銘仍然維持第三，跟他訪美結束後的記者會，以及後續國民黨是否有可能徵召他等議題成為討論焦點。他在國民黨內的對手侯友宜第六。正式宣布代表民進黨參選總統的黨主席賴清德排名第四，也前往美國訪問的民眾黨主席柯文哲排名第七。都進入了排行榜前十名。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

名家論壇》謝國安／郭台銘真正的「起手式」來了！

名家論壇》謝國安／狒狒事件拉抬了哪位政治人物的聲量

名家論壇》謝國安／馬英九「中國祭祖」衝擊國民黨

名家論壇》謝國安／國民黨送頭給賴清德？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀