名家論壇》謝國安／吳欣岱劍指港湖女神，雙姝之戰誰能勝出？

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翻開過往資料，港湖區其實是民進黨的艱困選區。過去港湖女神高嘉瑜擔任台北市議員時，在這裡奪下第一高票，之後在2020年參選立委獲勝，是港湖區第一位民進黨籍立委，而且在第一次參選就拿下超過十二萬張選票，為全台北市最高票。即使高嘉瑜言論不為部分綠營民眾所喜，能在港湖區有出色戰功，靠的是她跨黨派的魅力，以及勤勞的服務。吳欣岱與高嘉瑜的對決，即使因為高嘉瑜失去綠營基層某些基本盤而勝出，但在港湖區原本就是綠營不佔優勢狀況下，吳欣岱參選議員連5%選票都不到，加上意識形態問題，恐怕不易吸引中間選民。在港湖區要能有高嘉瑜的成績，恐怕有實質上的困難。檢視吳欣岱與高嘉瑜的長處，空戰能力兩人目前似乎在伯仲之間，但畢竟港湖區高嘉瑜耕耘已久，吳欣岱初選或整合民調要過關，還是沒這麼容易。
另外一個一直受到矚目的初選組合，就是國民黨台北市松信區「撕芯裂費」大對決。上週徐巧芯聲量略降，來到第九名。費鴻泰則掉到28名。初選民調在即，徐巧芯上週對費鴻泰的攻擊火力似乎略減，但不善言辭的費鴻泰，在空戰聲量上依舊沒有太大加分，兩人目前也都勤跑基層。就陸戰能量上，在松信區六連霸的費鴻泰優勢仍在。而徐巧芯之前對費鴻泰的狂轟濫炸，確實也在藍營內部有了些許反彈聲浪，而這些對徐巧芯的初選民調而言，因為黨員投票占三成，光靠空戰，恐怕仍舊處於下風。離初選民調只剩一周時間，徐巧芯最後衝刺可能得再加把勁。當然費鴻泰也不敢掉以輕心。
而上週聲量排行第一的是總統蔡英文，無疑是因為蔡麥會，加上中共又因此氣噗噗的環台軍演等議題相關；駐美代表蕭美琴也因為蔡麥會等議題排名第五。前總統馬英九排名第二，則是訪中的後續討論、九二共識與兩岸議題佔據聲量比重甚高。
2024總統大選相關議題，郭董郭台銘仍然維持第三，跟他訪美結束後的記者會，以及後續國民黨是否有可能徵召他等議題成為討論焦點。他在國民黨內的對手侯友宜第六。正式宣布代表民進黨參選總統的黨主席賴清德排名第四，也前往美國訪問的民眾黨主席柯文哲排名第七。都進入了排行榜前十名。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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