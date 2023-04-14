路邊攤《鬼照》結合靈異照片、絕命終結站　勾起內心無形恐懼

路邊攤指出，開始在網路發佈小說作品之後，短篇的鬼故事一直是我最愛寫、大家也最愛看的部份，後來才開始用實驗性的心態創作篇幅比較長的恐怖故事，《鬼照》就是當時早期的作品，當時的文筆或許比較不成熟，但當中的恐懼刺激元素卻不輸現在的故事。
而靈異照片絕對是鬼故事最好用的題材！路邊攤說，小時候剛好經歷過人面魚照片的風光期，靈異照片的風潮在學校裡傳開，甚至有同學買了靈異照片的合集讓同學傳閱，那個時候便對靈異照片有一種莫名的嚮往，依舊記得當時還把家裡的相簿翻過一遍來確認拍到靈異照片。接著，時間到了 2006 跟 2007 年左右，路邊攤開始在網路上寫鬼故事，當時日本的電視節目「毛骨悚然撞鬼經驗」在當時不知道嚇壞了多少觀眾，除了恐怖短劇之 外，毛骨悚然撞鬼經驗每集都有一個靈異照片的單元，他們會收集觀眾寄來的靈異照片，再請專家跟觀眾介紹照片中的靈體類型、跟靈體背後可能的故事。
這些專家個個都是塑造氣氛的高手，在靈異照片揭曉的那一刻，他們總是會故作玄虛、用陰森的口氣對鏡頭說：「這次的照片真的很恐怖喔！」然後節目上的來賓跟電視機前的我們心跳就會開始加速，期待著照片的樣貌。當然，那終究只是節目效果，多數的照片都只拍到迷濛的影子，路邊攤指出，唯有一張照片讓我印象深刻。
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而《鬼照》的故事內容也從一張靈異照片開始，主角們在拍團體照時，不只拍到一個長著獠牙的魔神，魔神還會在照片中按照順序移動到每個人的背後，只要他站到誰的背後，那個人就會死。
路邊攤指出，構思《鬼照》的時候剛好是絕命終結站的續集連續推出的時候，這種連環死亡的概念或許已經不稀奇了，但這種期待接下來會發生什麼事情的刺激感，是永遠不會從人類的慾望中消失的。既然要死，當然就要死得華麗一點，例如絕命終結站，相信有許多人都跟我一樣，看這系列的電影時，與其好奇主角們究竟能不能活下來，我們更期待的是他們到底什麼時候會死？會有什麼不可思議的華麗死法？等角色真的因為各種詭異的巧合而被分屍或斬首時，我們感覺到的並不是恐懼，而是壓力終於釋放出去的歡樂，因為觀眾在等的就是這一刻。
路邊攤指出，可惜的是，描寫血腥的場景是我比較不擅長的部分，雖然鬼照中的角色也是接連以不同的方式死去，但是跟絕命終結站相比，鬼照內的死法等於是一盤清粥小菜。後來我發現恐怖作家的壓力越大，給角色的死法就會越殘忍，只可惜當時我的壓力不夠大，不然鬼照應該可以再吸引更多的讀者入坑。
不過這並未影響到鬼照故事本身給讀者的娛樂感，現在回頭來看，會覺得這部故事還有很多需要修改加強的地方，不過沒關係，能讓讀者入坑的故事，就是好故事了！
文/路邊攤
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