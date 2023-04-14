民安演習首納戰爭 盧秀燕：地方政府也有保家衛國能力
民安9號演習昨在台中舉辦，首次納入「戰爭」項目，AIT也派員參加。台中市長盧秀燕今受訪時表示，這段日子台海關係較緊張，全世界都在關注，中央在努力，地方也不能鬆散，盼透過演習讓大家知道，地方政府也有保家衛國的能力，「我們一定要努力，但當然最好是備而不用」。
記者顏幸如／台中報導
民安9號演習昨天在台中登場，盧秀燕親自坐鎮、美方特別派員出席，盧秀燕今（14日）被媒體問及此事時指出，「民安9號演習-綜合實作」是地方的類軍事演習，也是第一次將戰爭的軍事項目列入地方演習，比重高達70%，剩下30%則是天災演習；這段時間台海的情況較緊張特殊，所以不只台海關係，全世界也都在關注，昨天的演習可說是全世界都在矚目。
盧秀燕強調，盼望透過演習，讓大家知道地方政府有保家衛國的能力，也在做各種的預備，當然最希望是「備而不用」。她說，最好這些演習都派不上用場，追求和平，讓人民能安心、安居樂業，才是國家安全最重要的方向。但若未來有事情發生，也盼透過演習了解如何因應、操作和執行。
擁有淡江大學國際事務與戰略研究所碩士學位的盧秀燕說，她以前所學就是專攻國家安全和戰略，對於相關情形較為熟悉，所以昨天也有提到，雖盼演習「備而不用」，但中央努力，地方也不能鬆散，因此市府加強演習。台中市是第一個地方政府進行相關演習，「我們一定要努力」。