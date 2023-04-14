二手矽膠娃娃不要買！男子低價購入遇詭異現象：它好像會動
泰國曼谷有一名矽膠娃娃收藏家，前陣子在網路以低價購買了一個二手矽膠娃娃，但買回家後怪事頻傳，常有種被人監視的感覺或是聽見不明物品掉落的聲音，而且娃娃似乎會動，讓他擔心這個矽膠娃娃可能「有詭」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據外媒報導，這名矽膠娃娃收藏家在臉書粉專「ไดอารี่สุดกาวของพ่อค้าร้านน้ำ」分享奇特遭遇，他表示最近收到一個陌生人兜售二手矽膠娃娃的訊息，原價要4萬泰銖（約3.6萬新台幣），後來賣家給了他折扣，只要付2.5萬泰銖，大約打了六折，他馬上決定購買，隔天就收到了娃娃。最令他開心的是，娃娃的狀況非常完美，跟真人幾乎一樣。就在他幫娃娃梳頭髮、換衣服時，女友看到娃娃驚呼：「你不覺得這個娃娃很像我嗎？」他才發現，這個娃娃的神韻及體態都跟女友相似。
最詭異的還在後面，女友離開後，他把娃娃放在樓上的臥室後，就下樓打電玩，竟然聽到臥室傳來東西掉落的聲音，結果是一把梳子掉到地上，旁邊的娃娃一頭亂髮，當時他還沒覺得怪，順手幫娃娃梳好頭髮又離開了。之後他出差了一個星期，回家後發現娃娃的頭竟然轉向了，而且他每次在房間裡換衣服時，都有種被窺視的感覺。
收藏家懷疑，這個矽膠娃娃可能被外靈附身，原本的主人一定也是查覺了，才會急著脫手、低價拋售。他在臉書PO出這篇文章後，網友反應熱烈，有些人叫他不要想太多，也有人提醒，如果發現東西價格遠低於合理價位時，就要小心可能有不為人知的問題存在。