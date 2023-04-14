雲豹能源受邀Taiwan CEO Week　波克夏投資商模受青睞

主辦單位特別邀請雲豹能源發言人張建偉於「台灣新經濟領域分享午宴」（Taiwan New Economy Luncheon）中分享雲豹能源獨有的投資策略，張建偉表示，自公司成立迄今，已成為台灣再生能源開發及服務整合平台，在太陽光電、離岸風電、儲能、綠電、水處理及生質能等項目皆有佈局。
現場機構投資人最感興趣的項目，莫過於雲豹能源運用波克夏多元化投資方式，經營再生能源產業。張建偉說：「我們希望持續併購或投資不同領域的企業，並以截長補短的方式合作，希望吸引各領域的領導者加入，垂直整合再生能源產業。而再生能源產業雖然是重資本的產業，但我們透過合資或是出售資產的方式，靈活運用資金，開發不同案場，長期發展可以累積穩定成長的維運收入。」
在太陽能領域，雲豹能源連續兩年與全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）合作太陽光電案，也跨足風電領域，投資離岸風電葉片製造廠商天力，並組成離岸風電台灣隊，同時進軍儲能、水處理、生質能及售電平台，強強聯手的投資策略，近期陸續豐收。不論是離岸風電台灣隊獲配了495MW的風場容量，儲能方面正在建置超過300MW的案場，售電客戶包含美光、Gogoro等國際企業，累積簽約轉供度數已經達8億度綠電，在台灣位居前茅。
自聯合國宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals），永續經營納入企業規劃，已經成為不可或缺的要素。雲豹能源自創立之初，已將永續經營綠能納入企業DNA，積極布局多元再生能源項目，滿足綠能市場多元應用，打造全方位再生能源整合服務集團，並在今年3月於創新板掛牌上市，憑藉獨特營運模式壯大綠能版圖，也在今年「Taiwan CEO Week」會議中獲得投資人青睞。
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