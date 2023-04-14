美菲召開國防「2+2」部長級對話 我國外交部回應了
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在本（4）月11日於華府與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）、國防部代理部長加維斯（Carlito Galvez）召開2+2部長級對話，雙方於會後的聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，稱此為全球安全與繁榮不可或缺之要素。這是美菲2+2會談首度納入對台海和平穩定的重視，外交部對此表示歡迎與肯定。
記者賴正琳／綜合報導
我國外交部表示，台海和平穩定是印太地區安全與繁榮的核心。近期中國利用我國總統出訪及過境升高對台脅迫及軍事恫嚇，對區域安全與穩定構成嚴峻挑戰，美、日、歐盟等主要國家均表達嚴正關切。外交部籲請國際社會持續譴責中國非理性的軍事挑釁行動，並且聲援民主台灣及關切台海和平穩定，與台灣攜手維護以規則為基礎的國際秩序，共同捍衛印太地區的穩定與自由開放。
Balikatan肩並肩軍演，將從11日持續至28日，地點包括呂宋島北部、巴拉望等地，重點為海上安全防禦等，且將首度實施水上實彈演練。美國拜登政府上任後，展開對抗中國軍事威脅的決心，加強中國南海的軍力部署。此軍演主要防範中國對南海和台灣展開軍事侵犯，因中國長期以來向外界宣稱擁有民主體制的台灣是他們的一部分，且不排除武力侵台的可能性。