台灣非中國內政　學者：加拿大從未承認台灣屬中國

我是廣告 請繼續往下閱讀
加拿大國際廣播電台（RCI）13日刊出報導說，去年10月，當加台議員友好小組到訪台灣參加雙十節慶典時，中方曾表示抗議，稱「堅決反對台灣地區與和中國建交的國家進行任何形式的官方往來」，對此研究加拿大與台灣關係近30年的渥太華大學台灣研究所主席史國良教授（Scott Simon）強調，加拿大從來沒有承認台灣是中國的一部分。
報導指出，史國良受訪時表示，加拿大是最早與中華人民共和國建立外交關係的西方國家之一，但加拿大從來沒有承認台灣是中國的一部分。
他說，1970年，在加中建交公報中有這樣的句子：中國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，加拿大政府注意到（takes note）中國政府的這一立場。
此舉被稱做加拿大模式的框架，立即被義大利以及至少 30個與中國建交的國家採納，同時繼續與台灣維持經貿往來。
報導指出，當2022年8月前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣，中國在台灣周邊舉行了大規模的軍事演習，對台灣的軍事恐嚇也越來越咄咄逼人。中國不斷聲稱，台灣海峽不是國際水域，試圖模糊台灣與中國的軍事中線，強調台灣議題是中國內政。
史國良表示，正因如此，加拿大需要不斷強調，從未承認台灣是中國領土的一部分。如果台灣不是中國的一部分，那麼，中國對台灣的入侵就是違反了國際法，是對一個主權國家的入侵，國際社會的干涉是合法的。
史國良認為，加拿大現在需要更新對台政策，以應對台海局勢的新變化。建議舉行加台政府官員、前外交官、學者和智庫之間的直接對話，高層政治訪問常態化；甚至加拿大政府應該派出自己的代表團、部長級內閣訪問台灣。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120414