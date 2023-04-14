永添金馬美術館　「影像沙盒 Video Sandbox」展演登場

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錄像在當代藝術中，是極其重要的創作媒材之一，而錄像藝術有著不同影像的類型與表現，隨著科技技術的演變，有著更多的思考上的辨證，影像創作如同一場美學上的實驗與思想上的實踐，因此「影像沙盒Video Sandbox」，即是對於影像所建立的實驗場域。
這次計畫主持方羅禾淋總監受永添藝術執行長邵雅曼邀請，引用「沙盒」作為一種美學實驗，透過影像的實驗，鼓勵更多的年輕藝術家來發掘影像藝術的潛力。此項徵件計畫已經選出六件提案，提供獲選者利用永添金馬美術館的「記憶Memory」展場空間，展出個展。
今年《影像沙盒 Video Sandbox》承襲這樣的脈絡，提供「記憶Memory」展覽區域為這次全國錄像藝術創作者公開投件，透過與學術機構的合作，暨盼帶領觀眾認識台灣電影、動畫、動態影像等多元創作形式。
入選藝術家透過錄像轉譯自身故事抑或社會觀察，透過聲響裝置、空間光線、科技編程來搭建感官景象。這次參展藝術創作者包含「杜品儀-你所遺忘的」、「林佩穎-無垠」、「陳瑜璟-Landscape, Memory And Time」、「謝雨庭-同/不同」、「胡鈞荃-回流」、「黃姿婷-異夢.亦夢」。
其中，首檔展出創作者杜品儀，以爺爺的相片為題，投射在距離時空、地不同時的想念與想像中，呈現作品「你所 遺忘的」，「不動的畫面與流動的聲音，時間在空間中凝固，卻又帶著運行的假象」，成功獲得評委一致青睞。這次通過評選的藝術創作者將獲得永添金馬美術館支援基礎場佈與展覽期間的推廣，展出時間預定於4月14日至明年4月14日。