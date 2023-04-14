歐盟碳邊境調整機制十月上路　經部攜扣件產業投入減碳

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同時，也更進一步於今日偕同金屬工業研究發展中心、台灣螺絲工業同業公會及台灣螺絲貿易協會共同辦理「扣件產業低碳實務工作坊」，共計52家螺絲螺帽業者，如世德工業、三星科技、朝友工業、芳生螺絲及穎明工業等，逾百位企業先進共襄盛舉，顯示國內螺絲扣件業者積極投入減碳決心。
經濟部指出，歐盟首先針對高碳排放產品進行列管，金屬製品相關者主要可分為鋼鐵、鋼鐵製品（包含扣件）與鋁及其製品三大類，其中台灣扣件產業被CBAM納管產品為7318系列產品以外銷為主，主要應用在汽車、建築、電子電機等重要應用端，如福斯及BMW等。
台灣扣件產業去（2022）年出口全球約新台幣2026億元，其中出口至歐盟占我國出口總額25%，顯示歐盟為我國扣件重要外銷市場。
經濟部提到，為了協助業者了解淨零不是危機，而是轉機，此次工作坊特別邀請國內螺絲扣件大廠「世德工業」，現身分享受國際客戶要求進行減碳的甘苦談。
世德工業為能有效管理廠內數千種扣件產品的碳排資訊，自2022年，透過經濟部工業局委託金屬中心執行金屬材料及製程優化計畫，進行低碳轉型二部曲。首先，為方便管理產品碳足跡數據，導入「碳含量追溯平台」，來串聯生產資訊系統（如ERP/MES）、製程設備能耗擷取（如智慧電表），可即時呈現各類產品生產歷程。
接著，金屬中心根據平台提供碳排資訊，快速找出高碳排熱點，並經由智慧監控系統應用，來提升機台的稼動率，降低產品製造不良率及減少廢料。
此外，世德工業特助陳俊雄也提醒，在導入低碳技術解決方應用前提，企業內部應先整理好碳盤查清冊，透過盤查清楚了解廠內碳排放源，再經由專業單位如金屬中心輔導，減碳之路才可猶如虎添翼般成功。
經濟部工業局專門委員張尚鈞也提到，針對受CBAM影響產業（如螺絲扣件業），將串聯相關產業公協會進行相關協助（如辦理歐盟申報碳含量說明會），攜手產業安心因應CBAM規範。
經濟部表示，此次工作坊金屬中心顧問針對「碳管理方案應用實作」及「碳盤查實務」，循序漸進引導業者建構自主碳盤查實務技能，並提供相關碳排專業資料係數查找、盤查報告書及查證技術說明。
除了實體教學外，課後諮詢講師也將繼續透過線上社群平台的管道，提供參與本次課程的業者，解惑碳盤查時所面臨的問題，竭力讓業者逐步接軌國際減碳規範。
配合行政院「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，經濟部工業局推動製造業「低碳化、智慧化」的升級轉型相關措施，歡迎有興趣參與「低碳化、智慧化」相關諮詢診斷或人才培訓課程的業者，可洽所屬金屬產業公協會或金屬中心。