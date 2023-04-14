陳天仁閃離周孝安首發文！曬美照微露香肩：我會好好的
「象迷娘」陳天仁與周孝安閃婚又閃離，8日消息曝光震驚外界，更被週刊爆出男方在離婚前就和洋妞在夜店搞曖昧，讓這場破局的明星夫妻檔婚姻更添疑雲，歷經幾天的沉澱，陳天仁今（14）日在IG首度發文為好友慶生，服裝微露性感香肩，看起來氣色狀態非常好，她也表態不會讓好友擔心，似乎是在婚變後向外界「報平安」。
記者江芷稜/綜合報導
陳天仁和年長8歲的周孝安因戲結緣交往，郎才女貌相當登對，婚後育有一女，她多次錄製談話性節目《11點熱炒店》提及家庭私事，因為產後情緒不穩，加入外貌尚未恢復，先生不願有親密行為，造成沒有安全感，老公太久沒回訊息就會生氣，曾怒砸美工刀、杯子，造成另一半內心陰影，加上經常和好友聚會、回娘家返家太晚，釀成離婚導火線。
雖然雙方堅稱和平分手，但周孝安在離婚前就流連夜店，讓外界相當擔心陳天仁的狀況，她曬出幫好友慶生的聚會美照，一頭長髮飄逸，斜肩小洋裝露出香肩，甜美燦笑模樣依舊非常少女，完全不像個媽媽，並發文「突破重重難關，我終於可以幫千寶寶過生日，明年一定準時。看見你好好的我就開心，我也會好好的不讓你擔心，I love you生日快樂」，透露好友很擔憂自己婚變後的狀況。
陳天仁也未因婚變暫停工作，從她分享的限時動態來看，離婚後照常進棚錄影，且同樣是沈玉琳的節目《11點熱炒店》，粉絲看到她沒有被婚變打倒，直誇她依舊美得像仙女，「誰敢欺負妳試看看」、「你也要加油，女神」，不斷為她勉勵打氣。