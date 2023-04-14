調查台灣貿易壁壘　中國內部掀「不再惠台」聲浪

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他以農產品為例指出，大陸對台灣農產品採取零關稅和低關稅進口政策，但是台灣對大陸農產品進口設立貿易壁壘，對開放進口的大陸農產品徵收高額關稅，阻礙兩岸農產品貿易發展。
王建民指出：「比農產品更為嚴重的，還包括化工、電子消費等製造業。」並說「台當局」以政治手段「惡意打壓」甚至實施脫鏈管制措施。
上海社科院台灣研究中心主任盛九元表示，大陸商務部此次發起的調查是「非常正常的市場行為」，並且可藉此機會，讓大陸民眾對兩岸目前不對等開放的經貿形勢有正確認識。
盛九元並指，大陸商務部會根據相關規定，採取多種方式對台灣地區的相關措施進行核查，台灣也會積極應訴，提出相關資料和證據。調查程序都是公開透明，完全從市場經濟角度出發，相信調查會在一個公平公正的基礎上進行。
據今日頭條報導，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅則指，民進黨再次執政以來，拒不認同「九二共識」，大搞台獨分裂活動，更勾連外部勢力，「這使得兩岸之間的主要矛盾性質發生了質變，從內部矛盾演變為敵我矛盾，大陸惠台政策取向因此失去了中國人要幫中國人的政治基礎與前提條件」。
他並聲稱：「大陸商務部早該如此了。」
對於大陸商務部就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，陸委會此前表示，大陸對2455項產品進行貿易壁壘調查，是徒增對台灣業者干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。（編輯：曹宇帆）1120414