電價4月起調漲！謠傳「半夜洗衣服」更省電 台電澄清了
經濟部電價費率審議會於3/17決議，4月電價平均漲幅11%，不過住宅每月用電量不達700度者不調整，701度至1000度調漲3%，網上展開相關討論，其中一說法是「電費將開始分三段計價，價差高達5倍、10倍」，並呼籲民眾為省電要在半夜洗衣服。對此，台電在此大聲闢謠「這是假的！」，解釋普通用戶皆以「用量記費」，除非特別申請才改依時間段記費。
記者李惠婷/綜合報導
台電於粉絲專頁《台電電力粉絲團》發文，解釋普通用戶電費皆依「用電量計費」，除非額外申請「時間電價」，不然沒有以用電時段計費的狀況，且該服務通常是讓用電規模較大的用戶（例如每月超過700度）評估選用。
台電更強調，即便用戶申請「時間電價」，時段價格間的差距也不達謠傳所述的5倍、10倍。以夏月來說6月至9月30日來說，尖峰時段16點至22點間每度電6.49元，半尖峰時段9點至16點、22點至24點每度電4.26元，離峰時段0點至9點及六日全日每度電1.85元。
而非夏月部分，半尖峰時段6點至11點、14點至24點每度電4.06元，非夏月離峰時段0點至6點、11點至14點及六日全日每度電1.78元。台電強調，尖離峰價差最大僅約3.5倍，希望民眾不要輕易相信謠言。