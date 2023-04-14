林宥嘉出道16年脫了！放送「結實6塊腹肌」 羞喊：細節都不記得
林宥嘉今（14）日發行全新單曲〈我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人〉，繼〈少女〉和〈完，〉後，再釋出專輯歌曲，正式宣告第六張專輯已經在路上。而在拍攝MV時，林宥嘉突破過往形象，出道16年來首次赤裸上身、徒步赤腳拍MV，事後回想過程，他笑說：「很多細節都不太記得，但那天的確有超越平時的狀態，很像一場奇幻旅程。」
記者吳雨婕/綜合報導
林宥嘉為了作品在鏡頭前突破以往的形象，透過赤裸上身與徒步赤腳，將歌曲中為愛付出的情感呈現得更加淋漓盡致與直白坦率。平常注重健康已經健身多年的他，首次在螢幕前展現好身材，他大方分享健身方法，211飲食法搭配規律的運動習慣，甫以功能醫學增強身體機能，更嘗試健美選手才會使用的充碳技巧，維持肌肉線條的狀態。林宥嘉這次為了MV特別嚴格控制飲食並加強訓練三個多月，展現他對於這個作品的熱愛，就如同歌名般，平凡卻直拗地愛著。
在拍攝MV當天，原先團隊很擔心天候不佳會影響拍攝進度，沒想到天氣出乎意料的好，林宥嘉與團隊前進荒野拍攝，無法控制的石頭路面成為拍攝的一大難關，團隊拍攝需要小心翼翼才不會跌倒受傷。不過，林宥嘉全程健步如飛，讓團隊忍不住驚嘆他的體力和耐力。他笑說：「我今天健步如飛的原因是很想走到那個地方，開始健身開始做運動。」展現驚人的敬業力。