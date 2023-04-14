泰國旅客逾期停留　宜蘭移民署助返國

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站近期協助來台觀光的泰國籍人士小美(化名)，因其不諳台灣法令導致在台逾期停留，幸好同鄉友人小君（化名）提供移民署「逾期停居留外來人士自行到案」專案資訊，並鼓勵應把握該專案之最低罰鍰新台幣2,000元及免管制來台等優惠措施，儘快自行到案，小美終於鼓起勇氣並在小君的陪伴下完成自行到案手續，並對移民署的專案措施及協助表示由衷感謝。
記者賴正琳／綜合報導
小美於今(112)年初持14天停留簽證自泰國曼谷來台旅遊，赴台北龍山寺、南投日月潭及高雄澄清湖等地旅遊，但卻因語文障礙，加上不懂相關法令，無意間竟成了逾期停留外籍人士。正當小美深感焦慮而不知所措之時，同鄉友人小君立即提供移民署宜蘭服務站於網路社群宣導擴大自行到案專案的訊息，並且熱心陪伴小美一起前往服務站辦理自行到案。小美在移民署同仁的協助下順利完成相關手續，並透由同鄉友人翻譯，表達對移民署的衷心感謝，讓她可以儘快返鄉與家人團聚，並且也期待未來再尋找機會與家人一起同行來台灣，再度體驗寶島的美好。
移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，為協助在台逾期停居留外來人士返國，移民署自112年2月1日至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，符合專案對象者得免收容、低罰鍰（繳最低罰鍰新台幣2千元）及不管制來台，呼籲逾期停(居)留之外來人士主動自行到案。移民署已設置專案免付費多語諮詢專線0800-024881，請大家多加宣傳並善加利用，或亦可來電洽詢宜蘭縣服務站03-9575448，以協助在台逾期外來人士早日平安返鄉。