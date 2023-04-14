張穎穎被爆墮胎換汪小菲名車、豪宅！官司打半年結果出爐
汪小菲前年和大S離婚後，火速搭上小14歲的新歡張穎穎，戀情卻不被外界看好，母親張蘭極力阻止，還有人自稱是張穎穎同學，爆料她用墮胎換取汪小菲補償名車、豪宅，網路上謠言四起，她也不忍了憤怒提告網友，打官司纏訟了半年，結果終於出爐，張穎穎獲得勝訴，還獲賠1.8萬元人民幣（約8萬元台幣），決定捐出做公益。
記者江芷稜/綜合報導
由於張穎穎背景、作品，完全無法和大S相比，戀情曝光後飽受爭議，某位自稱是她同學的網友，指控她年齡造假，且利用墮胎要脅富商為她買房、買車補償，在汪小菲身上並非首例，導致張穎穎受到酸民批評是「小三慣犯」，不過該網友未能提出實際證據，張穎穎則反擊對方「汙衊造謠」，決定提告該網友，以法律手段維護自身權益。
官司經過半年審理，判決終於出爐，張穎穎昨（13）日在微博上曬出判決書，寫道：「假同學一事，時隔半年多，終於等到判決書，感恩。」判決書上載明，被告需在微博上發文致歉，還要賠償精神損害撫慰金1.8萬元人民幣（約8萬元台幣），她決定將賠款全數捐出做公益，獲得網友正向評論。不過諷刺地是，儘管張穎穎官司勝訴獲得清白，她與汪小菲感情似乎已走到終點，在張蘭力阻之下，她決心揮別這段戀情，抖音上也不復見兩人曬恩愛的倩影。