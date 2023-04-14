離職公主不忍了！揭「迪士尼工作」辛酸過往：經常想哭
迪士尼公主幾乎是每個人的童年，而迪士尼主題樂園更是眾人心中難得的夢幻淨土。一名在美國佛羅里達州奧蘭多的迪士尼扮演公主的女子杭特（Hunter Haag），離職後便透露出在職時的辛酸史，指出內部工作環境競爭，同事間常發生不友善的摩擦。
記者李惠婷/綜合報導
據《每日郵報》報導，杭特從2016年開始在佛州奧蘭多的迪士尼樂園工作，平時多扮演《美女與野獸》的貝兒公主及《魔髮奇緣》的長髮公主，後在2021年因疫情遭受解雇。
杭特常在TikTok上分享生活，除了拍攝公主妝教，她也會聊在迪士尼工作5年間的故事。她指出迪士尼工作是眾人心中的夢幻職業，可依規定他們不能向外界透露自己是公主扮演者，所以每當有人詢問，她都只能謊稱自己是在做產品開發。
此外，她自認在職期間受到不少「傷害」，因公司極度要求扮演者的外表，為確保他們符合角色的樣貌與年紀，每位「王子、公主」每8個月便要接受一次身體檢查，若檢查不合格，立刻失去扮演資格。杭特身為長髮公主的扮演者，她表示該角色的假髮極重，造成脖子受壓迫而受傷，且多數時間王子、公主都待在沒有窗戶、陽光的地方，讓她常常想要躲起來哭泣，而不是面對遊客強顏歡笑。
至於內部的工作環境，杭特透露競爭相當激烈，不少人會處心積慮獲取扮演角色的機會，杭特就曾扮演公主參與遊行，不過競爭的同事聽聞卻不為其開心，反而在背後大嚼舌根。