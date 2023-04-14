義大世界星空露天電影院4/15一起野餐看電影

在夜間星空野餐看電影！義大Outlet Mall 4/15下午4點到９點舉辦難得的活動，可以席地而坐欣賞奧斯卡大片「媽的多重宇宙」，還有「星空野餐趣義大」市集，以及知名樂手用音樂伴隨大家在點點星光下逛市集、啖美食。
記者陳美嘉／高雄報導
義大夜間星空野餐看電影活動，將播放奧斯卡大片「媽的多重宇宙」，楊紫瓊憑此部電影成為首位榮獲奧斯卡影后的亞裔演員。整部電影以「母親」這個角色為出發，描述著媽媽不只是媽媽，即使身為媽媽，她依然有過自己的夢想、自己的心願與渴望，歷經一場荒謬的冒險後體會因為愛所以媽媽成為現在的模樣，片長兩小時二十分。
「星空野餐趣義大」市集有超過40家特色品牌廠商參與，包括金色三麥、牛角燒肉、21世紀、麥當勞、頂呱呱、哈根達斯、烏茲別克美食等；還有多家創意手作坊可以體驗手作樂趣；同時邀請知名樂手小壞、鄒軒宇、鄭家隆現場表演。
活動當天只要申辦義大Ｅ卡或持E卡至活動現場就能參加抽獎，有機會抽中高雄萬豪酒店頂級雙人住宿券、義大遊樂世界雙人門票加200元商品券及500元義大Outlet Mall現金禮券等大獎。
義大世界響應政府普發全民6,000現金推出限時限量大禮包，6,000元大禮包包含義大遊樂世界全票4張、義大Outlet主題餐廳4人份餐券乙份、國賓影城電影票四張、義大世界現金禮券1,000元。