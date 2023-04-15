NBA季後賽分析／老鷹年輕且不夠穩定　要爆冷綠軍有難度

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老鷹今年只有1次4連勝，只有兩2次連勝超過3場，在賽季的大部分時間裡，都沒能穩定保持自己的節奏。這就是為什麼他們必須要打附加賽的原因。但是對上塞爾提克這種冠軍級的球隊，你不可以有太多弱點，而且要一直維持高水平才有可能取勝。
穩定度來自於不會隨每場手感漲落而影響的東西，那就是防守。根據NBA官網數據，波士頓的防守效率排名聯盟第2，老鷹卻只排名聯盟第22位。此外，凱爾特人場均失分約為111.4分，聯盟第5；老鷹每場丟118 分，只比6支球隊要好，除了國王之外，其他皆無緣季後賽。
對老鷹更不利的因素在於他們是低順位種子球隊，因此不能享有主場優勢，在本季例行賽的3場交鋒中，他們對上綠軍都未能贏球。在場邊球迷一向強悍的TD花園廣場作戰，對於年輕的老鷹來說，心理上可能會有不小的壓力。
在附加賽老鷹之所以能擊敗熱火，那是因為對手也有無法解決的缺點，熱火的體型劣勢被老鷹的鋒線給加以利用、抓下很多進攻籃板。但是塞爾提克不可能讓老鷹予取予求。
綠軍的側翼身材出色，而且攻守全能。換言之，他們不必為了籃板和防守，而犧牲射程。另一方面，Marcus Smart和Derrick White是防守Trae Young的利器，只要他們不讓後者肆意突破，那老鷹的進攻表現是很平庸的。
在首輪可以避開熱火，對於塞爾提克來說絕對是好事，去年他們在東區決賽和邁阿密大戰了7場，才以4:3勝出。如果在今年的第一個系列賽就碰頭，免不了要被球風強悍得對手給消耗不少體力。
儘管如此，若要避免陰溝裡翻船，老鷹也不是可以小看的對手，如果輕視他們，Young和Dejounte Murray已經證明過他們可以給予任何人迎頭痛擊。
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