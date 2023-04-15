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NBA季後賽分析／老鷹年輕且不夠穩定　要爆冷綠軍有難度

▲塞爾提克球星Jayson Tatum切入突破老鷹後衛Trae Young的防守。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum切入突破老鷹後衛Trae Young的防守。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

波士頓塞爾提克連續第9個賽季闖進季後賽，在去年的總冠軍賽失利後，他們希望能捲土重來，去贏得隊史第18冠。另一方面，亞特蘭大老鷹則想延續他們在附加賽爆冷擊敗邁阿密熱火的勢頭，「下克上」完成晉級。單純以紙面陣容來看，這會是一場懸殊的對決。

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老鷹的隊形——一名菁英級的持球手，搭配一群強壯的鋒線和射手——讓他們的上限可以很高，但是由於球隊在陣容上的缺陷，因此他們的下限也可以很低，這反應在他們整季例行賽的不穩定的表現上。

老鷹今年只有1次4連勝，只有兩2次連勝超過3場，在賽季的大部分時間裡，都沒能穩定保持自己的節奏。這就是為什麼他們必須要打附加賽的原因。但是對上塞爾提克這種冠軍級的球隊，你不可以有太多弱點，而且要一直維持高水平才有可能取勝。

穩定度來自於不會隨每場手感漲落而影響的東西，那就是防守。根據NBA官網數據，波士頓的防守效率排名聯盟第2，老鷹卻只排名聯盟第22位。此外，凱爾特人場均失分約為111.4分，聯盟第5；老鷹每場丟118 分，只比6支球隊要好，除了國王之外，其他皆無緣季後賽。

對老鷹更不利的因素在於他們是低順位種子球隊，因此不能享有主場優勢，在本季例行賽的3場交鋒中，他們對上綠軍都未能贏球。在場邊球迷一向強悍的TD花園廣場作戰，對於年輕的老鷹來說，心理上可能會有不小的壓力。

在附加賽老鷹之所以能擊敗熱火，那是因為對手也有無法解決的缺點，熱火的體型劣勢被老鷹的鋒線給加以利用、抓下很多進攻籃板。但是塞爾提克不可能讓老鷹予取予求。

綠軍的側翼身材出色，而且攻守全能。換言之，他們不必為了籃板和防守，而犧牲射程。另一方面，Marcus Smart和Derrick White是防守Trae Young的利器，只要他們不讓後者肆意突破，那老鷹的進攻表現是很平庸的。

在首輪可以避開熱火，對於塞爾提克來說絕對是好事，去年他們在東區決賽和邁阿密大戰了7場，才以4:3勝出。如果在今年的第一個系列賽就碰頭，免不了要被球風強悍得對手給消耗不少體力。

儘管如此，若要避免陰溝裡翻船，老鷹也不是可以小看的對手，如果輕視他們，Young和Dejounte Murray已經證明過他們可以給予任何人迎頭痛擊。

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