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墾丁民宿當詐騙機房　南部打擊犯罪中心強力掃蕩一網成擒

▲刑事局南部打擊犯罪中心破獲以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，警方今年2月攻堅民宿，共查獲犯嫌20人計有19人被地院裁准羈押並於日前起訴。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲刑事局南部打擊犯罪中心破獲以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，警方今年2月攻堅民宿，共查獲犯嫌20人計有19人被地院裁准羈押並於日前起訴。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲一起以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，經查該詐欺集團成員中，大部分有詐欺、洗錢、毒品等刑案紀錄，犯案地點遍及臺灣北、中、南各地區，被害人共計23人。其中有多人係天道盟、竹聯幫、桃園地區「黑人家族」等幫派成員，共查獲犯嫌20人計有19人被地院裁准羈押並於日前起訴。

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▲刑事局南部打擊犯罪中心破獲以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，警方今年2月攻堅民宿。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲刑事局南部打擊犯罪中心破獲以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，警方今年2月攻堅民宿。(圖／記者郭凱杰翻攝)
刑事局南部打擊犯罪中心副大隊長林耕宇表示，該案係屏東縣政府警察局執行「清源專案2.0」工作，清查轄區發現墾丁某民宿有多名來自外地的年輕人投宿，夜間又大聲喧嘩妨礙安寧、警方到場由於時值恆春半島旅遊淡季，研判該址可能為電信詐欺集團之據點，遂由刑事警察局南部打擊犯罪中心召集相關單位組成專案小組，歷時多個月的蒐證後發動搜索行動，共計查獲犯嫌20人，查扣平板電腦、手機、筆電、無線網路分享器、網路監視器、教戰守則、犯罪車輛等證物，並清查被害人共計23人。

▲警方也當場查獲詐騙集團提供的戰守則。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲警方也當場查獲詐騙集團提供的教戰守則。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲警方也當場查獲詐騙集團提供的戰守則。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲警方也當場查獲詐騙集團提供的戰守則。(圖／記者郭凱杰翻攝)
林耕宇指出，該集團冒充中國通信管理局、公安及假檢察官等，向中國大陸被害人誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責，需將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管等方式施用詐術，約有23名受害。警詢後依涉嫌刑法詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣屏東地方檢察署偵辦，主嫌許男等19人經檢察官聲請羈押，臺灣屏東地方法院裁定全數羈押禁見。

▲詐騙集團成員還在桌上安放招財貓、水晶、並以茶水供奉神祇，祈求發財。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲詐騙集團成員還在桌上安放招財貓、水晶、並以茶水供奉神祇，祈求發財。(圖／記者郭凱杰翻攝)
承辦檢察官於偵查期間，透過刑事警察局兩岸科，寄發「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」聯絡函，協請大陸公安局協助製作白姓等7名被害人筆錄，並釐清被告等人的犯罪模式、角色分工；全案近日偵結，依詐欺等罪嫌起訴許男等19人。

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