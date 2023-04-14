天狗食日抬頭可見！氣象局揭「觀賞時間、秘訣」：錯過多等7年
難得一見的天狗蝕日將在下週4月20日（星期四）登場，可用肉眼觀賞到日偏食的天文奇景，不過氣象局指出台灣離中心食帶距離較遠，台灣各地可見到不同程度的日偏蝕現象，最大為臺東可見到6.5%日面缺角的日偏食，若是錯過這次，下次臺灣能見的日食將發生在7年後。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局指出，本次日食全程為臺灣時間4/20日的9時34分至14時59分，日食天文現象過程為環食-全食-環食的混和性日食(hybrid solar eclipse)，台灣不在中心食帶上且距離較遠，因此所見的日面食分較小，最小為桃園僅能見到2.9%日面缺角的日偏食，最大為臺東為6.5%。
以台北為例，本次日食於20日午後12時34分7秒開始「初虧」，此時太陽位於天頂偏西南方仰角約73度處，透過遮減光器具可見日面的左下側（日面南偏東側）邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左上方向擴展。
到了下午13時10分52秒「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左側約有3.2％被月面所遮掩；最後於13時46分47秒，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約1小時12分40秒。台灣各地可見到不同程度的日偏蝕現象，過程時刻請參閱氣象局製表。
氣象局也呼籲民眾，由於日食發生時太陽光度仍然很強，必須透過適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不宜過長，以免眼睛受到傷害。
並且補充說明，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中臺灣可見41次。若是錯過4/20下次臺灣能見的日食將發生在7年後，即119年6月1日的日偏食。