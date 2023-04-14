中國貿易壁壘調查　許舒博：若政府開口工商界會配合了解調劑

我是廣告 請繼續往下閱讀
許舒博今日接受媒體聯訪表示，台灣對貿易依存度達到40%，貿易順差也超過5000億，因此兩岸經貿若出現問題，影響台灣行業非常廣，嚴正呼籲政府正視此事，甚至應馬上組成專案小組來因應，或跨部會來面對當前的挑戰，不然許多產業將無所適從，且在短期之內開闢另一個市場來取代是非常困難的事。
他提到，大家都知道「分散市場」絕對是現在的目標，以目前的國際情勢來看，歐美通膨使得兩大市場呈現萎縮，台灣的對外貿易也因此下跌3成左右，若再加上貿易壁壘調查啟動，恐為產業帶來更負面的衝擊，其中製造業及農業影響佔比極大。
許舒博接續說道，台商在中國投資範圍中，許多產業鏈是與台灣緊密相連，在3月中旬訪中時，並沒有感覺商務部有想要斷掉雙方經貿往來，因為不只台灣，此舉也會影響中國整體經濟復甦，他強調，並不認為此次中國啟動貿易壁壘調查之後，會直接斷掉與台灣所有的經貿，但也不能不去正視此事，「這是政府不應該有的態度。」
至於「外界擔憂這將是取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的前兆」，許舒博則指出，台灣有600多項商品是在關稅讓利的部分，過去最早期號稱有300億的讓利，現在可能不只，過去，民進黨曾指出，ECFA對台不利，但民進黨執政後，ECFA仍是維持兩岸經貿非常重要的協議，因此，他也不認為中國有意圖想將ECFA中斷，假使這真是陸方取消ECFA的前兆，中國現在也不必先有「貿易壁壘調查」的舉動。
針對昨日各黨派立委直言，中國啟動「貿易壁壘調查」的時間點，故意延後至明年的1月12日，隔日即為台灣總統大選，明顯是要「以經濟干擾政治」，對此，許舒博說「不需要多去解讀」，自己不代表官方，沒有去權力進行兩岸談判，但假使政府開口，需要工商界多去了解、調劑或緩衝，絕對會配合協助，但若政府沒開口，工商界也不方便去扮演此角。