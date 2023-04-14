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已逾1600萬人領到6千！4/17再開放郵局領現　首周2類人不用分流

▲全民普發現金6千元，4月17日將再開放郵局領現，但首周除年長者、身心障礙者之外，還是會採身份證單、雙號分流領取方式，民眾可別白跑。（圖／財政部提供）
▲全民普發現金6千元，4月17日將再開放郵局領現，但首周除年長者、身心障礙者之外，還是會採身份證單、雙號分流領取方式，民眾可別白跑。（圖／財政部提供）

記者顏真真／台北報導

政府全民普發現金6元，財政部次長阮清華今（14）日表示，截至下午2時，已有超過1600萬人領取6千元，占全部人口數已逾7成，而還沒領取6千元的人，4月17日將再開放郵局領現，全台共計有1298間郵局據點可領現，只是首周4月17日至4月22日仍會採身分證尾數單、雙數分流措施，僅年長者、身心障礙者可直接至友善服務櫃檯辦理，免受分流的限制。

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財政部今日與數位發展部、中華郵政共同召開記者會，說明4月17日進一步開放郵局領現的流程及注注事項，而且可領到10月31日。不過，為紓解臨櫃窗口人潮及縮短民眾等候時間，中華郵政公司規劃「郵局領現」第1周即4月17日至4月22日，採臨櫃領取人「身分證統一編號及居留證統一證號尾數單、雙數」分流措施，單數於星期一、三、五；雙數於星期二、四、六至各地郵局臨櫃辦理，年長者、身心障礙者則可直接到友善服務櫃台辦理，免受分流限制。

此外，民眾也可先下載行動郵局APP，點選「據點預約」查詢鄰近郵局，並線上取號。不過，郵局營業時間除正常周一至周五上午8點半至下午5點，也有周一至周五延時營業的，另有280個據點周六有營業，因此，民眾記得先上網郵局營業時間。

▲到郵局前可先下載「行動郵局APP」，利用「線上取號」，就可省去在現場抽號碼牌等候的時間。（中華郵政提供）
▲民眾到郵局領6千元前，可先下載「行動郵局APP」，利用「線上取號」，就可省去在現場抽號碼牌等候的時間。（中華郵政提供）
至於郵局臨櫃領現的流程，阮清華說，若是本人領取，領有健保卡者，應持健保卡領取，未領有健保卡者，請攜帶國民身分證或居留證等身分證明文件正本領取。代領的話，記得持帶領取對象健保卡，受託人身分證明文件包含健保卡、國民身分證或居留證的正本，到郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收就可以。

另外，為照顧國內孕產家庭，10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，備妥出生證明及其生母或生父的身分證明文件，其家屬得於明年1月31日前至郵局領取。

至於在3月22日登記首日後亡歿的民眾，仍可由其遺屬代為領取款項，只是記得先電洽1988專線，提供亡歿民眾死亡證明及除戶證明相關文件，送1988專線確認是否符合領取資格，再由其遺屬攜帶亡歿民眾死亡證明文件或除戶戶籍謄本及遺屬身分證明文件至郵局，填具代領切結書後領取現金。

阮清華也表示，目前已領取6千元的人數已超過1600萬人，占總人口數的7成以上，其中截至今日下午1時直接撥款人數有近430萬人，登記入帳至下午2時更已達908萬人，而ATM領現成長也很快有276萬人。

不過，財政部也再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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