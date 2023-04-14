已逾1600萬人領到6千！4/17再開放郵局領現　首周2類人不用分流

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此外，民眾也可先下載行動郵局APP，點選「據點預約」查詢鄰近郵局，並線上取號。不過，郵局營業時間除正常周一至周五上午8點半至下午5點，也有周一至周五延時營業的，另有280個據點周六有營業，因此，民眾記得先上網郵局營業時間。
至於郵局臨櫃領現的流程，阮清華說，若是本人領取，領有健保卡者，應持健保卡領取，未領有健保卡者，請攜帶國民身分證或居留證等身分證明文件正本領取。代領的話，記得持帶領取對象健保卡，受託人身分證明文件包含健保卡、國民身分證或居留證的正本，到郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收就可以。
另外，為照顧國內孕產家庭，10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，備妥出生證明及其生母或生父的身分證明文件，其家屬得於明年1月31日前至郵局領取。
至於在3月22日登記首日後亡歿的民眾，仍可由其遺屬代為領取款項，只是記得先電洽1988專線，提供亡歿民眾死亡證明及除戶證明相關文件，送1988專線確認是否符合領取資格，再由其遺屬攜帶亡歿民眾死亡證明文件或除戶戶籍謄本及遺屬身分證明文件至郵局，填具代領切結書後領取現金。
阮清華也表示，目前已領取6千元的人數已超過1600萬人，占總人口數的7成以上，其中截至今日下午1時直接撥款人數有近430萬人，登記入帳至下午2時更已達908萬人，而ATM領現成長也很快有276萬人。
不過，財政部也再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。