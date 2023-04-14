色情片女王過世「死訊被藏半年」！8年拍50部片 老闆同事好錯愕
日本色情片女王片桐夕子（本名：小堺由美子）已於去年10月16日因膽管癌過世，享壽70歲，但死訊今（14日）才曝光，根據《體育日本》報導，片桐夕子的經紀公司13日才收到訃聞，內部人員完全不知道她生病，對於死訊感到錯愕。
記者陳雅蘭/綜合報導
片桐夕子高中畢業後就到銀行上班，18歲的她在1970年踏入演藝圈，成為「日活公司」旗下藝人，隔年成功當上「夕子系列」的情色影視作品女主角，8年來拍了50逾部18禁作品，直到1980年後不再拍色情片，轉行拍電視劇。
片桐夕子當一般演員後嫁給日活導演小沼勝，隨後離婚，片桐夕子1985年赴美國生活3年，與比她年輕的男子相戀，並於1989年結婚、育有一子，但2人仍以離婚收場，此後片桐夕子以演員的身分往返日本、美國2地。
片桐夕子今傳出離世，且是在去年10月16日因膽管癌過世，消息震驚公司，公司透露是在13日收到訃聞，也表示片桐夕子去年3月還在拍朝日電視台的的戲劇《相棒season20》，劇中飾演餐館老闆娘，當時的她並無異狀，所以大家都未發覺片桐夕子生病，今突然被告知她已過世，感到相當震驚，許多影迷也因此發文悼念。