國安基金退場首日　阮清華：台股表現相當穩健

國安基金退場，結束史上最長275天護盤，台股今（14）日終場仍上漲124點，對此，財政部次長、也是國安基金執行秘書阮清華受訪時表示，台股表現有目共睹，市場信心很強、相當穩健，至於國安基金退場動作，他說，會拉長時間，以不影響市場為原則，適時釋出持股。
記者顏真真／台北報導
國安基金自去年7月13日起執行安定任務至昨日為止，台股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半19.32%，優美股道瓊、那指及標普及韓、日、陸、港等主要股市，因此，昨日召開第1季例會後，決議即日起停止執行安定市場任務，也結束史上最長275天的護盤任務。
不過，根據國安基金財報，國安基金第1季就未再加碼，護盤總共花了545億餘元，為歷次第3高，而截至今年3月底止，國安基金按3月底收盤價計算，股票帳面未實現獲利逾79億元，加上配發的股利4億元，合計帳上獲利超過83億元，投資報酬率逾15%。
雖然國安基金退場，但台股今日收盤仍上漲124.67點，收在15929.43點，3大法人在台股買超147.8億元，其中外資買超149.11億元。對於國安基金退場後首日台股表現，阮清華強調，今日台股表現大家有目共睹，第1季國安基金就沒有再進場，盡量回歸市場機制，台股今日盤中漲幅一度超過1%，表現相當穩健，大家要有信心。