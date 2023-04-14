共軍若武力犯台 薛瑞福：美國有「4大理由」出手護台灣
中國在蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會晤後，祭出一連串制裁，並在多地發起實彈射擊，台海局勢再度升溫。對此，美國國防部負責印太安全事務的前助理部長薛瑞福（Randall Schriver），日前在伯克利加州大學國際研究所演講時強調，若共軍武力犯台，美國有四大理由出手保衛台灣，並指出美國若不履行防禦台灣的義務，「對其他國家意味着什麼？特別是那些依靠美國進行防禦的國家」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《法廣》報導，薛瑞福提到美國保衛台灣的四大理由首先是《台灣關係法》，1979年，美國與中華民國斷交並承認北京時，國會通過的《台灣關係法》讓美國被授權，有義務為台灣提供武器或為台灣提供防禦。薛瑞福強調，「這意味着美軍印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案。這是美國的法律義務。」且現任總統拜登相比任何前任總統，對保衛台灣的立場更加強硬，不像過去採取戰略模糊，這一部分是基於是基於經濟利益，一部分就是因為《台灣關係法》。
第二個理由是貿易利益，台灣是美國在世界上的第八大貿易夥伴，是美國第六大農產品出口目的地。再考慮到半導體，台灣更對美國利益攸關，高達80%的7納米規格以下晶片在台灣製造。
第三個理由是台灣海峽戰略地位舉足輕重。與中國、日本、菲律賓相鄰，是戰略要地。第四個理由是台灣是優秀國際公民，與美國志同道合，值得捍衛。
薛瑞福最後結論，美國基於《台灣關係法》有保衛台灣的義務，若不履行，那看在其他盟友眼裡，尤其是那些依靠美國進行防禦的國家眼裡「意味著什麼？」薛瑞福強調，所有因素組合起來，「台灣至關重要，值得美國保衛其安全」。