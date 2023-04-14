母親節蛋糕美味顏值兼具　搶攻媽媽少女心

母親節即將到來，業者推出美味、顏質兼具的夢幻蛋糕，搶攻媽媽少女心。起士公爵「玫瑰水晶玻尿酸乳酪蛋糕」，以夢幻玫瑰獻給生命中最亮眼的母親。LA ONE 烘焙坊今年推出期間限定「果漾珠寶盒」和「柚香.蕾夢娜」兩款母親節蛋糕。
記者陳美嘉／高雄報導
起士公爵「玫瑰水晶玻尿酸乳酪蛋糕」以玫瑰、水晶洛神、覆盆子、凝脂乳酪、低醣豆沙製作而成。特別嚴選屏東大花農場的有機玫瑰，以新鮮有機玫瑰熬製成玫瑰花醬，與頂級凝脂乳酪融合製成粉紅浪漫的蛋糕體，不僅有滿滿的花青素，也加入來自日本獨家專利的玉米纖維，增加膳食纖維含量。玫瑰香氣與乳酪完美融合，入口後清香撲鼻，清爽又不膩口。蛋糕底層則是特製杏角玫瑰低醣豆沙餡，提升口感層次。
此外，今年起士公爵與伊甸基金會合作，只要選購「玫瑰水晶玻尿酸乳酪蛋糕」，起士公爵即為你提撥3%支持捐助伊甸弱勢兒童服務計畫。母親節蛋糕早鳥優惠即日起開跑，單顆宅配即享免運。
LA ONE 烘焙坊「果漾珠寶盒」水晶般剔透外層來自有機鮮銀耳豐沛的植物性膠原蛋白，鑲嵌上一顆顆如寶石閃耀的水果切片， 加上有機鮮玫瑰製成慕斯層，以及酸甜紅潤的覆盆子庫利，宛如秘密青春珠寶盒。
擁有艷麗黃色的「柚香.蕾夢娜」，選自Luxe北海道乳酪、日本和歌山柚子、臺灣無毒檸檬烘焙而成，柚子伴隨檸檬果香，在口中緩緩綻放酸香滑順，還能品嚐到北海道牛乳特有的濃醇。LA ONE 母親節蛋糕4/16前預訂結清，可享有母親節限定款早鳥優惠。