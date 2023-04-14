中國宣布制裁美眾議員　游錫堃感謝習近平

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前率領垮黨派議員訪問台灣，並晉見總統蔡英文，引發中國不滿，於昨日宣布對麥考爾進行制裁，對此立法院長游錫堃今（14）日於臉書發文向中國國家主席習近平表達感謝，代表橫跨歐、美、亞洲的「 愛民主反專制俱樂部」增加了一位國際級政治領袖，「真是太好了！」
記者陳威叡／台北報導
對於麥考爾率團訪台並晉見總統蔡英文，為此中國外交部昨日宣布將對麥考爾祭出3項制裁，包括凍結麥考爾在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與麥考爾進行有關交易、合作等活動，同時也拒絕麥考爾入境中國。
「習近平，謝謝你！」游錫堃發文表示，橫跨歐、美、亞洲的「 愛民主反專制俱樂部」，昨天又增加了一位了不起的國際級政治領袖麥考爾 ，「真是太好了！」
游錫堃表示，麥考爾也稱說被中共制裁是「榮譽勛章」，而其說法是被民主國際的大多數人所認同的，成為「愛民主反專制俱樂部」的會員，是一種「民主勳章」，也是一種至高的榮譽。
游錫堃表示，自己身為「愛民主反專制俱樂部」成員之一，在歡迎麥考爾加入之餘，我也要藉此機會感謝習近平，因為他讓「愛民主反專制俱樂部」的力量不斷成長，本來成員已經超過100人，昨天又多了一位國際重量級政治人物，真是太好了。