今日來講股／台積電利空壓盤、觀望氣氛濃　台股攻萬六卡關

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陳雅頎認為銀行危機不會更嚴重，只是因為大家受到心理學講的「定錨效應」影響，往往會太放大離自己比較近的風險，然後覺得是不是要重演？會不會更可怕，但事實上銀行危機已經是過去式了，整個氣氛也從去年的空頭，轉向今年的多頭。而除了國外市場對大環境的隱憂外，台積電也是影響台股萬六卡關的原因。
台積電2023年3月合併營收約為新台幣1454.08萬元，較上月減少了10.9%，也較去年同期減少了15.4%，為連2個月月減，也是近17個月低點。累計2023年第一季、1至3月營收約為台幣5086.33億元，則未達以新台幣計算的財測低標。
陳雅頎表示，台積電營收表現不如預期，當然市場會有一些賣壓出籠，再加上股神巴菲特也提到台積電的地緣政治問題，股價表現偏震盪，讓台股大盤在萬六之前有一個卡關。另外，台積電法說會即將登場，台股也偏向觀望氛圍。
至於現階段要怎麼操作台積電？陳雅頎認為，台積電相對低點支撐大概在505元附近，約在之前過年封關的時候，過完年開盤就是從505元開始跳，而看看505元這個位階，其實是去（2022）年12月以來的相對高點，等於當時的高點變成這次4月的支撐點，且籌碼相對來講是乾淨的。
陳雅頎表示，台積電這次3月營收與第一季營收不算什麼新的利空，而是先前就已經預測到的，她認為，如果台積電沒什麼新的重大利空出現，短線上要交易，可以將停損點設在495元附近，這個位階有機會去做反彈，如果再順勢突破前高的話，就有賺進的機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。