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今日來講股／台積電利空壓盤、觀望氣氛濃　台股攻萬六卡關

▲台北股市本周攻萬六無望，雖然台積電在多日弱勢之後昨（14）日回神，但上攻萬六仍卡關，盤中最高來到15973點，距離萬六僅一步之遙，終場漲124點，收在15929點，漲幅0.7%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市本周攻萬六無望，雖然台積電在多日弱勢之後昨（14）日回神，但上攻萬六仍卡關，盤中最高來到15973點，距離萬六僅一步之遙，終場漲124點，收在15929點，漲幅0.7%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市本周攻萬六無望，雖然台積電在多日弱勢之後昨（14）日回神，但台股上攻萬六仍卡關，盤中最高來到15973點，距離萬六僅一步之遙，終場漲124點，收在15929點，漲幅0.7%。分析師表示，本周台股觀望氣氛濃厚，除了美國聯準會會議紀要影響市場信心外，台積電遇上利空且下周法說會也是台股卡關萬六呈現觀望氣氛的主要原因。

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針對本周台股走勢，啟發投顧分析師陳雅頎表示，觀望氣氛是很明顯的，主要為兩個因素，一個是台積電面臨法說前夕，再來是美國公布消費者物價指數（CPI）與美國聯準會會議紀要。尤其會議紀要顯示，在銀行業危機爆發後，預期將導致美國經濟在今年內陷入溫和衰退，多數官方認為還需再升息一次才能停止升息，許多人擔心銀行倒閉的危機會不會重演或更嚴重。

陳雅頎認為銀行危機不會更嚴重，只是因為大家受到心理學講的「定錨效應」影響，往往會太放大離自己比較近的風險，然後覺得是不是要重演？會不會更可怕，但事實上銀行危機已經是過去式了，整個氣氛也從去年的空頭，轉向今年的多頭。而除了國外市場對大環境的隱憂外，台積電也是影響台股萬六卡關的原因。

台積電2023年3月合併營收約為新台幣1454.08萬元，較上月減少了10.9%，也較去年同期減少了15.4%，為連2個月月減，也是近17個月低點。累計2023年第一季、1至3月營收約為台幣5086.33億元，則未達以新台幣計算的財測低標。

陳雅頎表示，台積電營收表現不如預期，當然市場會有一些賣壓出籠，再加上股神巴菲特也提到台積電的地緣政治問題，股價表現偏震盪，讓台股大盤在萬六之前有一個卡關。另外，台積電法說會即將登場，台股也偏向觀望氛圍。

至於現階段要怎麼操作台積電？陳雅頎認為，台積電相對低點支撐大概在505元附近，約在之前過年封關的時候，過完年開盤就是從505元開始跳，而看看505元這個位階，其實是去（2022）年12月以來的相對高點，等於當時的高點變成這次4月的支撐點，且籌碼相對來講是乾淨的。

陳雅頎表示，台積電這次3月營收與第一季營收不算什麼新的利空，而是先前就已經預測到的，她認為，如果台積電沒什麼新的重大利空出現，短線上要交易，可以將停損點設在495元附近，這個位階有機會去做反彈，如果再順勢突破前高的話，就有賺進的機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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