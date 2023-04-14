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韓團VIXX「有夠愛台灣」！1個月來上班2次　月底直奔高雄

▲VIXX成員KEN（左起）、LEO、HYUK上月初相隔5年來台，今宣布4月底造訪高雄。（圖／ON INN ASIA ）
▲VIXX成員KEN（左起）、LEO、HYUK上月初相隔5年來台，今宣布4月底造訪高雄。（圖／ON INN ASIA ）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓團VIXX上個月相隔5年來台舉辦演唱會，豈料過了1個多月又要來了！這次成員LEO、KEN、HYUK將前進南台灣，4月29日在高雄開唱，而且還要一天挑戰2場演出，3人成為史上首組在高雄舉辦見面會的韓星，表示：「再次來到台灣除了感謝以外，內心也非常激動！這次能夠和高雄的粉絲們見面真的很高興！」

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▲VIXX 3月來台時，魅力不減。（圖／ON INN ASIA）
▲VIXX 3月來台時，魅力不減。（圖／ON INN ASIA）
VIXX表示3月時相隔5年再來台，粉絲依然熱情歡迎他們，也因為台灣粉絲的愛戴和支持，他們獲得很大的力量，4月再次來到台灣，除了感謝，內心更是非常激動，「這次能夠和高雄的粉絲們見面真的很高興，也非常期待在高雄留下的全新回憶。我們想將更加帥氣性感的面貌展現給粉絲們，希望在我們見面之前，大家都要健健康康」。

問及初訪高雄，有沒有想去的地方跟想吃的美食，LEO跟KEN都希望去夜市走走，KEN說：「很想吃小籠包！還有芒果冰也是唷！」HYUK對高雄的小籠包和芒果冰相當好奇，他說：「我想應該像韓國一樣每個地區的食物口味都有所不同，台灣不同地區的口味有什麼樣的差異，哪種口味更符合我的喜好，也讓我很好奇和期待。」

《2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always]  in KAOHSIUNG》將於4月29日下午2點、晚上7點30分於LIVE WAREHOUSE 大庫舉行，票價為VIP區5680元、A區4880元、B區2880元、身障席2440元，門票在4月16日下午1點14分於ibon售票系統機台及網站啟售。

▲LEO、KEN、HYUK將前進南台灣見高雄粉絲。（圖／ON INN ASIA）
▲VIXX將前進南台灣見高雄粉絲。（圖／ON INN ASIA）

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