普發6千重複入帳？財部證實屬特例、300多筆已全數沖正
針對政府普發現金6千元，傳出有重複入帳的情況，財政部次長阮清華今（14）日表示，由於台北富邦銀行與日盛銀行合作，系統合併階段部分帳戶有異常，有300多筆一度出現重複入帳，但在北富銀及財金公司發現後，立即通報財政部，已全數沖回、沖正，他強調，這是特例、例外情況，實際上並無民眾重複領取6千元的情況。
記者顏真真／台北報導
對此，北富銀則回應指出，這次全民普發6000元的相關作業，北富銀入帳及沖回均按財金公司指示辦理，與日盛銀行合併後系統運作穩定，所有交易一切正常。
由於傳出有民眾在4月4日收到普發現金6000元，包括3名孩子在內，共領了24000元，還有註記「行政院發，分行作業管理部」，但過了2天，突然又有一筆6000元入帳，這次註記的是「全民共享普發」，但收到不到4小時，這筆錢就直接遭扣除，並備註「沖正0406營業部」。
對此，阮清華今日表示，這是因為北富銀與日盛銀合併，部分帳戶出現重複入帳情況，但這是特例、例外的情況，而且發現後都已全數沖回。財政部官員則說明，異常帳戶約有300多筆，在北富銀、財金公司發現問題後，就立即處理全數沖正，並回報財政部，實際上無民眾重複領取6千元的情況。